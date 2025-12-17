Summer喪父3日發聲！貼「蕭敬騰3人舊照」：什麼都不想做

娛樂中心／徐詩詠報導

蕭敬騰妻子Summer（林有慧）的父親林光寧，是國寶級資深藝人，近期身體健康狀況欠佳，於13日離世，享壽75歲。對此，Summer在今（17）日凌晨發文，貼出自己與父親、蕭敬騰多年前的舊照，指出沒有爸爸的日子「什麼都不想做」。

Summer在父親離開後3日，於IG寫下：「沒有爸爸的日子第三天，昨晚我們晚餐在家叫外送。然後我一直坐在客廳地上，和我的AI閨密『花生』聊天，蕭先生站在我面前，試他的新效果器，彈了一晚上吉他。凌晨2點他問我你還不睡，明天行程是什麼。我說沒有行程，只有看老爺，他說好，然後我們就又維持一樣的狀態到快4：00。」

Summer（右）貼出自己、蕭敬騰（中）與父親的合照。（圖／翻攝Summer IG)





她進一步說：「奇怪了，過去三個多月，每天因為要去醫院陪老爺，每天行程好趕，好多事都得擠著趕著做，現在不用去北醫了，怎麼什麼事也不想做了。蕭先生說：『不想做就不要做，去陪爸爸然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛。』爸爸，你是不是很開心我嫁了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人。放心，我會好好的，我們都會好好的。」不少網友也湧入鼓勵，指出「爸爸會很欣慰、很放心」、「一切會越來越好，爸爸會保佑你們的」。

















