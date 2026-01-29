Summer尾牙寵員工豪發七位數獎金 老蕭暖心喊話：感謝都在紅色小袋袋裡

為犒賞員工一整年的辛勞付出，喜鵲娛樂老闆Summer、老蕭攜手藝人嘉賓豪氣加碼紅包。（圖／喜鵲娛樂提供）

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）所屬經紀公司喜鵲娛樂，26日舉辦年度尾牙，現場星光熠熠、氣氛溫馨熱烈。活動特別邀請由老蕭每年堅持力邀的「喜鵲之友」、資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓，以真摯歌聲為整晚盛會揭開感動序幕。

為犒賞員工一整年的辛勞付出，老闆Summer、老蕭攜手藝人嘉賓豪氣加碼，現場發出的獎金總額高達七位數，誠意十足、感謝「厚度」一看就知道。老蕭上台時幽默又感性地表示：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家真的辛苦了！」簡單一句話引來全場笑聲與掌聲。

活動特別邀請由老蕭每年堅持力邀的「喜鵲之友」、資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓。（圖／喜鵲娛樂提供）

老闆Summer也感性致詞，感謝一路相伴的夥伴與前輩：「非常謝謝這一年陪在我身邊的同事、朋友和前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的心意，不是『謝謝』兩個字可以說完的，未來的日子，還請大家多多照顧，讓我們一起成長、一起走得更遠。」

