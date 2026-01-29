Summer尾牙獎金豪撒百萬 蕭敬騰喊：感謝都在小袋袋裡

【緯來新聞網】蕭敬騰、Summer夫妻檔26日舉辦公司喜鵲娛樂尾牙，現場發出的獎金高達 7 位數，老蕭在台上幽默又感性地說：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了！」

尾牙由蕭敬騰每年堅持邀請的「喜鵲之友」資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓。（圖／喜鵲娛樂提供）

尾牙由蕭敬騰每年堅持邀請的「喜鵲之友」資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓，為熱鬧的夜晚揭開溫馨序幕。台上加碼也不手軟，感謝「厚度」看得見 為了犒賞員工一整年的辛勞，老闆 Summer、老蕭與藝人嘉賓們聯手豪氣加碼，現場發出的獎金高達百萬。

喜鵲娛樂老闆Summer舉辦尾牙。（圖／喜鵲娛樂提供）

Summer也感性表示：「非常感謝這一年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』兩個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長！」

