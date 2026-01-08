summer舉杯慟別父親認「不敢想念」 蕭敬騰哽咽獻唱西洋老歌送別

【緯來新聞網】蕭敬騰岳父、老婆Summer（林有慧）父親林光寧上個月因肺炎辭世，享壽75歲。家屬今（8日）台北市懷愛館舉辦追思紀念會，張小燕、胡瓜、修杰楷、黃小柔、球星陽岱鋼夫妻、林智勝等人都到場送別，蕭敬騰與Summer也穿上白色送別摯親。summer慟別父親，坦言即使已經過了1個月也還是在哀痛中，在追思會尾聲，她知道父親生前愛熱鬧，強打起精神喊話在場親友一起舉杯，並說出「林光寧下台一鞠躬。」代替父親向親友告別。

蕭敬騰陪著老婆summer送岳父最後一程。（圖／許方正攝）

Summer表示，自己不是在富裕家庭裡長大，但爸爸從小就富養小孩，並提到以前大學曾經英文太破被教授打槍，當時爸爸見他很難過，開玩笑喊話要轉帳給教授，父女間的回憶總是這樣玩鬧、開開心心。她含淚表示：「我跟爸爸的回憶真的說不完，很多畫面想起，我都會一下哭一下笑。我現在想起他，就會告訴自己停止想念，我不想讓他看到我難過，因為我知道他覺得我是最堅強的，我怕他看到我難過，會放心不下。」

summer想起父親還是會又哭又笑，難接受父親已經離開一個月。（圖／許方正攝）

她還提到去年9月爸爸住院時，她跟弟弟都搶著去加護病房探視，當時即使爸爸不能下床也不能進食，她跟弟弟依舊在病房玩鬧、活絡氣氛，「在醫院的日子很矛盾，爸爸沒辦法起床跟進食，但我們充滿信心，在病房裡玩鬧，綵衣娛親，我們都覺得爸爸會回家。不知道哪裡樂觀，他都不能動不能吃了，我們還是會覺得他回家。」



如今爸爸離開了，她還是會想起爸爸生前曾說，最開心的事就是站在舞台上表演。致詞尾聲，她哽咽表示：「爸爸他在地球的任務已經完成了，爸爸年輕的時候玩樂團，最喜歡一首英文老歌〈green green grass of home〉，想請他最愛的女婿唱給大家。」並由蕭敬騰獻唱，代替故人向眾人告別。

胡瓜、丁柔安、小禎都到場送別。（圖／許方正攝）

陽岱鋼夫妻現身林光寧追思會。（圖／許方正攝）

張小燕（圖／許方正攝）

（圖／許方正攝）

