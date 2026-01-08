Summer邀親友舉杯告別爸爸林光寧

林光寧（左）生前坐輪椅出席愛女Summer（右二）與蕭敬騰（右）婚禮。（資料照片）

資深藝人林光寧上月逝世，享壽75歲，8日家屬舉行追思紀念會，女兒Summer（林有慧）強忍悲痛上台致詞緬懷摯愛父親，數度激動淚崩，提到父親生前喜歡音樂、跳舞及小酌，最後更邀請全場來賓舉杯敬爸爸一杯，場面哀戚卻又充滿溫暖。

Summer坦言跟父親的往事幾天幾夜都說不完，「最近都在逃避回想，等到有勇氣時會一一記錄下來，感謝親友的關心，爸爸在地球的任務已經完成了」，她形容爸爸是一個「年輕頑皮、非典型」的父親，從小家中雖非富裕，但爸爸總是富養她長大，也以幽默方式教導小孩，導致她跟弟弟至今還是會幼稚的不像個大人。

她去年9月幫蕭敬騰接下大巨蛋演出，感到極度焦慮，豈料隔2天後爸爸進了加護病房，讓她突然覺得任何天大的事情都變得微不足道，每天和家人只忙著排隊進加護病房看爸爸，希望爸爸不要受折磨，Summer隨後想起在醫院的日子很矛盾，看著爸爸已經無法起身、進食，但全家每天仍充滿信心和希望，甚至一起在病房唱歌跳舞、互相開玩笑地胡說八道，「真正綵衣娛親的畫面，每天在我們那個房間發生」，她謝謝爸爸的努力，「那是一段非常有質量的相處時光，爸爸努力讓我們全家凝聚、和解，家人們在那時候只剩下滿滿的為對方著想，純粹、溫暖、團結，我們真的很感恩。」

林光寧縱橫演藝圈多年，交友相當廣闊，追思會現場以林光寧生前最愛的白色花海圍繞，金曲歌后A-Lin、金曲歌王陶喆夫妻、林俊傑、李千娜等人皆送上花籃致意，政界則有蔣萬安、韓國瑜、朱立倫、盧秀燕等，現場花海一片。

家屬日前公告林光寧追思會訃聞中表示，謝絕奠儀，而到場的親友們仍拿到一份回禮，回禮是一個特製深棕色針織包，寫著「Keep Smiling」，其中有粗鹽、茶葉、威士忌、午時水、濕紙巾，及包裝上寫著「謝謝光寧」的衛生紙，十分用心。（禁止酒駕 飲酒過量，有害健康）