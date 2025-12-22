SUNDAY HOME迪士尼家居業績破百萬來三次都買不到 動物方城市、牡蠣寶寶登場

產業中心/綜合報導

風靡台北松菸的國際潮流藝術家居品牌 SUNDAY HOME，自 11 月開幕以來憑藉迪士尼正版授權與潮流美學的獨特魅力，短短一個月業績強勢突破百萬大關！由於現場多款熱門商品如米奇手抱枕、小矮凳屢屢「秒殺」，甚至有粉絲反應「來了三次都搶不到」。為回應廣大粉絲熱情敲碗，SUNDAY HOME 今（22日）正式宣布好消息，快閃店展期將加碼延長至 2026 年 3 月 2 日 。

不僅如此，品牌更緊急調度全新話題商品壓線到貨，包括《動物方城市》尼克與朱蒂、《愛麗絲夢遊仙境》牡蠣寶寶等超人氣角色首度入駐，搭配豐富的聖誕交換禮物清單，勢必將引爆年末最後一波排隊熱潮 。除了補好補滿原先大量缺貨商品外，更是誠意帶來更多話題新品！隨著聖誕與跨年倒數，確保粉絲在聖誕與跨年期間都能買到心儀好物。

釋出第二波「必買清單」，從百元療癒小物到千元質感家飾一次滿足

話題新寵・萌翻全場： 看準年輕世代對療癒小物的需求，全新引進《動物方城市》系列「尼克」與「朱蒂」掌心存錢筒，兩位主角還原電影中招牌的慵懶坐姿與神韻 ；而近期社群討論度極高的「牡蠣寶寶」掌心存錢筒也驚喜現身，粉嫩無辜的模樣預計將成為新一代斷貨王 。

質感升級・科技家居： 熱銷冠軍「米奇手檯燈」推出全新無線版，擺脫線材束縛，讓居家角落隨時發光，既是燈具也是最潮擺飾 。此外，高達 48 公分的「經典唐老鴨存錢筒」也追加了白帽特別版，大尺寸設計兼具實用與收藏價值，是資深藏家不可錯過的夢幻逸品 。

派對首選・驚喜盲盒： 針對派對交換禮物，首推「怪獸電力公司系列盲盒」與充滿節慶儀式感的「三眼怪慶典倒數月曆」，高 CP 值又兼具開箱樂趣，絕對是派對上的驚喜焦點 。

展期雖延長 抽獎不等人！機票大獎 1/3 截止

雖然快閃店將持續陪伴大家到明年春天，但年度最強檔的「飛向夢想」抽獎活動將於 2026 年 1 月 3 日準時截止。 凡於截止日前單筆消費滿 NT $3,500，即可抽「香港來回機票＋迪士尼樂園門票」共兩名；活動期間內消費同樣門檻，還可加碼抽價值 NT $35,000 的迪士尼限量聯名傢俱 。邀請所有喜愛迪士尼的朋友，把握最後兩週黃金時間，來松菸誠品生活體驗新品魅力，用最幸運的機會將大獎帶回家，開啟充滿魔法的 2026 年！

活動資訊

活動展期 即日起加碼延長至 2026.03.02 ( 11:00 – 22:00)

活動地點 松菸誠品生活 1F 正門入口（台北市信義區菸廠路 88 號）

官方社群 @trendcatch1101 (https://www.instagram.com/trendcatch1101/