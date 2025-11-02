SUP橫渡日月潭！ 400人齊聚帶稚童.毛孩搭槳同遊

南投縣 / 綜合報導

南投日月潭首次舉辦SUP立槳橫渡活動，主辦單位規劃往返伊達邵與朝霧碼頭的航道水域，全程5公里的划槳體驗，吸引400位民眾報名參加，有民眾變裝打扮成動漫的造型，還有爸爸媽媽帶著1歲多的小孩，一起感受在湖面划槳的樂趣，來自外國的民眾，帶著毛小孩出發，也順利完賽，民眾沿途飽覽湖光山色的美景，邊划邊玩，熱鬧氣氛宛如嘉年華。

按下汽笛，400位民眾划著SUP立槳，從日月潭伊達邵碼頭出發，划到對岸朝霧碼頭，全程5公里，天氣涼涼的，有民眾邊划邊吃點心，享受愜意的時光，民眾林小姐說：「今天來吃沙琪瑪，哈哈哈。」

風浪不大，民眾試著站起來划看看，不少民眾變裝精心打扮，有的戴上寶可夢鯉魚王的頭套，有的化身動漫的卡通造型，熱鬧氣氛宛如嘉年華，民眾說：「酷洛米，酷洛米。」還有爸爸媽媽幫1歲多的兒子套上雨衣，一起體驗在湖面划槳的樂趣，家長說：「滿安全，因為滿平靜的水域啊。」

外國的朋友帶著狗狗一起划到對岸，他說雖然累但不困難，外國民眾說：「很累，跟狗狗一起比賽，沒有那麼困難，比海邊，比較簡單。」因為航道有限制，主辦單位在湖面上設置另類的九蛙造型地標，讓民眾可以合照留念，可以飽覽湖光山色好玩的地方還有這裡。

民眾來到苗栗明德水庫的碼頭，搭乘觀光船，欣賞風光明媚的自然美景，民眾說：「有些設施，有個主題可以遊玩，是很不錯的構想，之前有來過，但是沒有那麼的深入，因為它現在有這個設施，會比較吸引人來這邊遊玩。」

明德水庫的蓄水量，來到九成以上，搭配周圍山巒美景，吸引遊客，另外刺激的空中飛索和空中腳踏車，還在最後的測試和調整，開放後還能用不同的方式，體驗水庫之美。

