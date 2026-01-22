SUPER JUNIOR、ATEEZ、王心凌、FTISLAND、金世正⋯本周演唱會快報！時間地點、入場須知速看｜本周想見你1/23~1/25

本周熱門演唱會與見面會整理來了！韓流天團SUPER JUNIOR前進高雄巨蛋，1/23~1/25一連三天開唱，入場須知？開唱時間？在金唱片的魅惑舞台圈粉無數的ATEEZ在林口體育館開專場演唱會，演唱曲目？幾點開始？交通資訊？王心凌巡演唱回台北小巨蛋，演唱時長？入場注意事項？實力派樂團FTISLAND周末兩天在台開唱，購票福利？周邊資訊？演員兼歌手金世正舉辦FAN CONCERT，時間地點？互動福利內容？此外還有WAY BETTER、岩田剛典、玟星、林俊逸、原子邦妮、甜約翰、TEMPEST、N.Flying、白安等⋯本周演唱會決定好要去哪場了嗎？

從演出場地、開場時間、票券剩餘情形、入場提醒到推薦歌單一次整理，Yahoo【本周想見你】幫你準備好每場演出前最重要的資訊！

貼心提醒：以下【演唱會/活動整理速看】方便大家快速掌握本周演出！若還沒想好周末晚上如何度過？或是已經對演唱會摩拳擦掌期待見到偶像，記得繼續往下滑看每場詳細資訊，留意入場須知。

SUPER JUNIOR、ATEEZ、王心凌、FTISLAND、金世正⋯本周演唱會、活動陸續登場，Yahoo【本周想見你】幫你整理1/23~1/25精彩演出。

【1/23~1/25演唱會/活動整理速看】

1/23（五）

金世正｜台北國際會議中心 TICC｜19:00

王心凌｜台北小巨蛋｜19:30｜Day 1

SUPER JUNIOR｜高雄巨蛋｜20:00｜Day 1

1/24（六）

WAY BETTER｜NUZONE｜14:00、19:00

岩田剛典｜Legacy TERA｜17:00

ATEEZ｜林口體育館｜18:00

SUPER JUNIOR｜高雄巨蛋｜18:00｜Day 2

玟星｜台北流行音樂中心｜18:00

FTISLAND｜台大綜合體育館｜18:00｜Day 1

林俊逸｜Legacy Taipei｜19:30

原子邦妮｜Zepp New Taipei｜19:30

王心凌｜台北小巨蛋｜19:30｜Day 2

甜約翰｜後台Backstage｜19:30

1/25（日）

TEMPEST｜HANA SPACE｜17:00

FTISLAND｜台大綜合體育館｜17:00｜Day 2

SUPER JUNIOR｜高雄巨蛋｜18:00｜Day 3

N.Flying｜台北國際會議中心 TICC｜18:00

白安｜Zepp New Taipei｜19:00

🗓️1/23（五）

金世正演唱會時間？TICC怎麼去？

金世正暌違2年回到台北開唱，1/23在TICC 台北國際會議中心舉辦《Tenth Letter》FAN CONCERT，作為她出道十週年的重要紀念巡演之一站。世正日前才以單曲《太陽系》回歸歌壇，最近也在奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中擔綱女主角，除了音樂回歸，也持續活躍於戲劇作品中，累積更豐富的表演層次與人氣。（來聽歌）

王心凌演唱會有幾場？入場時間？｜Day 1

「甜心教主」王心凌以《Sugar High 2.0 × Sugar Land 冬日慶典》最終章，1/23、1/24一連兩天重返台北小巨蛋，為這趟全球巡演劃下最華麗的句點，注意本場演出採全場實名制，需攜帶身分證見驗證入場。（來聽歌）

SUPER JUNIOR高雄演唱會有幾場？幾點開始？｜Day 1

SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》繼台北演出之後，前進高雄巨蛋開唱。原本兩天的場次完售，寵粉的SJ特別宣布再加一場！1/23、1/24、1/25一連三天開唱！（來聽歌）

🗓️1/24（六）

WAY BETTER演唱會成員？有幾個場次？

WAY BETTER音樂廠牌展開新巡演《Global Warming》，旗下藝人from20、HELLO GLOOM、LIM SEJUN、KANG YUCHAN將登台引燃音樂熱力，讓世界進入「全球升溫」的狀態。（來聽歌）

岩田剛典演唱會時間地點？特典福利？

岩田剛典舉辦首次亞洲巡迴演唱會《Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”》台北站，他在演員、廣告演出、個人藝人活動等各方面持續活躍，將帶來結合舞蹈、音樂與個人魅力的完整舞台。（來聽歌）

時間、地點：17:00｜Legacy TERA（怎麼去：捷運昆陽站4號出口步行8分鐘）

開唱前請注意：VIP座位席可以$10元加購「特製VIP PASS / 團體紀念照 / 觀賞彩排」。

售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）

ATEEZ演唱會幾點開始？周邊資訊？

韓國男團ATEEZ宣布展開全新世界巡演，1/24首站於林口體育館登場。無論是經典神曲、高強度的舞蹈，還是震撼的視覺效果，ATEEZ將以挑戰極限的熱情再度突破，驚豔全球粉絲 ！（來聽歌）

SUPER JUNIOR高雄巨蛋場次？應援內容？｜Day 2

SUPER JUNIOR將準備多首經典歌曲，以招牌的舞蹈和親切的舞台魅力，與台灣E.L.F.（官方粉絲名）見面。別忘了提前複習演唱會歌單，一起享受盡興的演唱會夜晚！（來聽歌）

玟星演唱會台北場地點？幾點開始？

MAMAMOO成員玟星帶著她的個人巡迴演唱會《MUSEUM : village of eternal glow》從首爾出發，繼高雄場後，1/24登陸台北流行音樂中心。不論是活潑俏皮的新曲《S.O.S》，還是帥氣滿點的《Drip》，那些平常看不到的，都將在這次的演唱會毫無保留地獻給每一位到場的流星們！（來聽歌）

FTISLAND演唱會有幾場？入場時間？｜Day 1

韓國實力搖滾天團FTISLAND再度回台開唱，1/24、1/25一連兩天在台大綜合體育館與台灣PRIMADONNA（官方粉絲名）團聚，從早期青春搖滾到近年的成熟樂章，FTISLAND不斷進化，展現歷久彌新的音樂能量！（來聽歌）

林俊逸演唱會辦在哪裡？入場時間？

林俊逸回歸歌手身份，跳脫「名字」、「標籤」的框架，在詩意與力量之間，用音樂和身體寫下「逸行者」的故事，1/24在Legacy Taipei登場。（來聽歌）

原子邦妮演唱會入場時間？整隊序號？

原子邦妮於1/24帶來十張專輯同名演唱會巡演《和你一起的風景未完待續》，獻給歌迷一場致獻樂迷的療癒電幻之旅，十年視覺燈光團隊強勢重磅回歸，打造獨創華文電子迷幻療癒派對。（來聽歌）

時間、地點：19:30｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：一樓站席皆需依票面序號，一人一票整隊入場。

售票系統：KKTIX（現在買票還有機會！）

王心凌演唱會有幾場？入場時間？｜Day 2

Sugar High巡演從台北出發，足跡遍佈兩岸三地與海外，2024年全面升級為「Sugar High 2.0」，2025年則以「冬日慶典」壓軸收官。王心凌以經典神曲與全新驚喜舞台，帶領歌迷一同見證這場屬於青春與回憶的終極盛典。（來聽歌）

甜約翰演唱會場次？入場順序與時間？

甜約翰的首張專輯《Dear》甫推出就獲得金曲獎「最佳樂團」、金音獎「最佳搖滾單曲」等提名，曲風兼容數學搖滾、爵士樂、取樣和生動的聲音設計，編曲層次豐富易於聆聽，打造專屬的甜式流行。新專輯同名演唱會《GOOD AFTERNIGHT》高雄場，1/24在後台Backstage Live登場。（來聽歌）

時間、地點：19:30｜後台 Backstage Live（怎麼去：搭乘83號公車至海邊青年路口/輕軌光榮碼頭站步行約5分鐘）

開唱前請注意：活動皆為站席，依照流水號順序排整隊入場。

售票系統：遠大售票（現在買票還有機會！）

🗓️1/25（日）

TEMPEST演唱會粉絲福利有哪些？幾點開始？

2022年出到的韓國男團TEMPEST帶著《As I am》亞洲巡演來到台北，1/25在HANA SPACE開唱。去年剛發行全新專輯，這次的演出將展現成長後的音樂樣貌與舞台實力，此外這次演出福利包含全場HI TOUCH，適合想近距離感受偶像魅力的粉絲。（來聽歌）

FTISLAND演唱會福利內容？彩排時間？｜Day 2

FTISLAND演唱會以《FTSODE》為主題，這個單字由「FTISLAND」與「EPISODE」組合而成，象徵著樂團將歷年作品視為一段段章節，串聯成專屬於 FTISLAND 的音樂故事。（來聽歌）

SUPER JUNIOR演唱會周邊？入場須知？｜Day 3

SUPER JUNIOR高雄巨蛋演唱會最後一晚，每次來台舉辦演唱會，都有粉絲精心準備的應援活動，讓哥哥們大開眼界，這次的應援又會帶來什麼驚喜，讓人拭目以待！（來聽歌）

N.Flying演唱會曲目？福利領取時間？

韓國樂團N.Flying是FNC娛樂旗下樂團，也是FTISLAND、CNBLUE師弟團，同樣以現場實力及舞台感染力著稱，1/25在台北舉辦《&CON4 : FULL CIRCLE》巡演最終站，與台灣的歌迷一起製造珍貴回憶。（來聽歌）

白安演唱會開始時間？Zepp New Taipei怎麼去？

白安《路邊野餐 Summer Tryst》巡演台北場，1/25在Zepp New Taipei登場，以白安一貫的細膩嗓音與迷人旋律，帶來新專輯現場首演，適合喜愛靜靜聽歌的夜晚。（來聽歌）

時間、地點：19:00｜Zepp New Taipei（怎麼去：機捷A4新莊副都心站2號出口步行5分鐘）

開唱前請注意：演唱會後將舉辦專輯簽名會。

售票系統：拓元售票（現在買票還有機會！）

