Super Junior今晚開唱！蔣萬安送專屬「台味大禮包」

11月14日至16日韓國人氣男團Super Junior，將在臺北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會，台北市長蔣萬安送出SJ專屬「臺味大禮包」！（圖／東森新聞）





11月14日至16日韓國人氣男團Super Junior，將在台北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會，台北市長蔣萬安送出SJ專屬「台味大禮包」！

SJ 20壽桃蛋糕

專屬於Super Junior與台北市的壽桃蛋糕。（圖／東森新聞）

過生日就是要吃蛋糕！這次Super Junior來到台北跟粉絲們一起慶祝出道20週年，在這意義非凡的日子，台北市用最在地的台式口味，訂做專屬於Super Junior與台北市的壽桃蛋糕。壽桃不只代表長壽，也象徵「完滿的幸福」，有著多重祝福與意義，除了慶祝Super Junior出道20週年，也祝福演唱會圓滿順利。

成員專屬台味禮包

成員專屬台味禮包。（圖／東森新聞）

這次準備了9位成員專屬的禮包，內容包含台北貓空特色「鐵觀音茶啤酒」、韓國旅客最愛的小泡芙，還有依照成員過去來台喜歡的口味準備專屬小禮物，像是珍珠奶茶糖、牛軋糖餅乾、香菜洋芋片和麻辣鍋洋芋片等等，希望讓成員感受到台北滿滿的熱情。

此外，由於11月14日演唱會預定結束時間為晚間11時30分，台北捷運公司為疏運熱情歌迷，將視人潮狀況於末班車後機動加發列車，完成活動人潮疏運；散場後，板南線往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘。



