Super Junior出道20周年唱進大巨蛋 蔣萬安送「壽桃」慶賀

「SJ」在台北大巨蛋開唱，市長蔣萬安送上壽桃慶賀。FANME提供



韓國人氣男團Super Junior今（11/14）起3天將在台北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會，台北市長蔣萬安表示，為表達祝賀，他送上象徵祝福與喜慶的傳統壽桃慶賀。

蔣萬安在臉書貼文，恭喜Super Junior今晚登上台北大巨蛋的舞臺。他特別準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀出道20周年；也為9位成員精心準備一人一份專屬的台味大禮包，邀請「灶咖男團」常常來台北「行灶咖」，「台北永遠是你們的藍色舞台」！

廣告 廣告

市府透露，這顆「壽桃」其實是造型蛋糕，除了象徵長壽，也有「完滿幸福」等多重意義，藉此慶祝SJ出道20周年，也祝福演唱會順利圓滿。

至於「台味大禮包」內容則有貓空特色「鐵觀音茶啤酒」、小泡芙，還有珍珠奶茶糖、牛軋糖餅乾、香菜洋芋片和麻辣鍋洋芋片等等，都是依照成員過去來台喜歡的口味來準備，希望讓他們感受台北的熱情。

蔣萬安為慶賀Super Junior在大巨蛋開唱，特別送上壽桃等台味大禮包。翻攝蔣萬安臉書

更多太報報導

陳世凱稱「演唱會票留給外國客」不影響本國粉絲 追星族不買單：先處理黃牛

人人犬舍188隻繁殖犬遭剪聲帶 米可白憂「恐被再次利用」！鍾東錦回應了

回家囉！馬太鞍溪新堰塞湖水量剩20萬噸 解除紅色警戒