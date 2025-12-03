SUPER JUNIOR利特一日台韓生活圈大成功 笑稱更熟悉台北夜景

SUPER JUNIOR 利特出席酒類專賣店開幕活動。

SUPER JUNIOR隊長利特今（3日）一日台韓生活圈大成功，上午從韓國飛抵台北，一連參加快閃店、《客家食堂》記者會與「黑松酒覓」專賣店開幕活動；大半個月已來台三次的利特，在趕場時看著車窗外的街景，覺得比起首爾的夜景，現在對台北的夜景更熟悉了。

利特以「創世者桶陳高粱酒」系列酒款形象大使出席活動，許多粉絲早已守候在現場，路邊經過的路人與騎士都好奇問：「你們在等誰？」還有小學生天真地問：「大家都是來看利特的喔？」可見SUPER JUNIOR在台灣的知名度之廣。利特現身會場開心與大家打招呼，表示自己很榮幸成為黑松酒覓的家人，也歡迎大家可以來逛專賣店，「從門口就可以看到代言人的影片喔。」

廣告 廣告

SUPER JUNIOR 利特將調酒送給現場媒體品嘗。

專賣店也結合輕酒吧，利特化身調酒師，現場調製專屬利特調酒，原本調酒師想先示範一次，利特說：「我可以。」後來突然講一句「我剛才喝了一點，現在有點茫。」隨興的表現讓大家笑出來。他看到調酒師將酒杯扣在調酒器，帥氣搖杯的動作，也如法炮製，甚至舉一反三問：「可以橫著搖嗎？」調酒師搖頭說不行時，他才乖乖上下搖杯，並將雞尾酒送給在場的媒體品嘗。

SUPER JUNIOR利特笑說現在對台北夜景比首爾更熟悉。

原本安排利特調製兩杯調酒，但因為要趕飛機，臨時改成拍照，利特感謝媒體前來採訪，並提前祝大家「耶誕快樂！新年快樂！」愉快地結束今日最後一場活動，前往機場。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

利特才唱完大巨蛋又回來了！1個月有20天在台灣 笑認：真的有想買房

孝淵首來台錄實境秀！與利特合體主持默契滿分 心繫成員：想親自下廚給姊妹們吃

利特代言記者會遲到40分鐘靠「水嫩美肩」消火 喊話愛台灣想落腳開店