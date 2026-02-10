SUPER JUNIOR助攻！理科太太品牌業績翻倍 豪灑百萬年終：敢填就發

記者林汝珊／台北報導

理科太太品牌邀藝聲站台。（圖／好好生醫提供）

網紅「理科太太」創立的保健品牌「好好生醫」，今（10日）舉行記者會，找來天團Super Junior成員藝聲站台。理科太太受訪時被問及公司營運狀況，直言品牌近年業績幾乎年年翻倍成長，「我們員工的年終獎金是自己填，填多少我就給多少。」總發放金額超過百萬元。

理科太太豪發年終。（圖／好好生醫提供）

理科太太透露，去年SUPER JUNIOR在台北、高雄開唱時，分別準備了9萬份及數萬份產品應援，業績也翻倍成長，笑說：「業績真的很不錯。」被問到員工年終，則透露讓員工自己填數字，每個員工有超過10萬元？她立刻點頭：「絕對有。」

理科太太表示目前生活重心全放在工作上，工作行程已排到2028年，也規劃將新產品推進美國市場。被問及未來是否還會合作其他代言人，她先賣關子表示「再等幾個月」，僅透露同樣是韓國偶像，但還無法公開：「不要再逼我了，我手汗都要流出來了。」

