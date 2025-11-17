Super Junior台北大巨蛋連唱三場 成員熱讚台灣美食後台Buffet
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
韓國男團Super Junior出道二十週年，三度攻台展開《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會，這次更創下成為首組在台北大巨蛋連唱三場的紀錄，總計吸引超過9萬粉絲入場，刷新海外歌手在大巨蛋的進場紀錄。SJ成員們向來對台灣美食讚不絕口，這回主辦單位後台準備了也準備了名店美食，甚至到了台上還能跟翻譯互動大玩諧音梗，讓台灣ELF笑翻天。
粉絲譽為「最懂吃的韓團」， 利特多次誇讚台灣美食「太強大」，更在台上提到每次來台都期待後台的美食陣容。希澈則在自媒體頻道上多次表示，他熱愛台灣夜市和小吃，私下也結交了不少台灣朋友。圭賢和始源等也在IG曬出台灣小吃照，展現對台灣飲食文化的高度興趣。
今年SJ大巨蛋演唱會，主辦單位除了鼎王麻辣鍋直接搬到後台，成員和工作人員都能品嚐道地台灣鍋物；雙月食品社的招牌雞湯和愛恨椒芝麵，成為一大亮點。甜品部分有甜滿牛軋餅，還特製印有每位成員名字的造型馬卡龍，讓偶像也能享受台式手工點心。飲品則選用蘋果西打陪搭美食，將經典台灣味一次呈現。
除此之外，還有深受銀赫喜愛的東京油組總本店，後台提供兩種口味油拌麵，加上六米滷味這些各地特色料理，確保每位成員都能品嘗到自己愛吃的台灣好料。
因為團員間的互動無間又能放鬆搞笑，Super Junior的對話環節一直是粉絲期待重點。這回藝聲被問到對於後台美食哪一道印象最深刻？他回說：「被雙月衝擊到了。」除了太好吃了，還有因為品牌名稱發音跟自己很有關聯，甚至直接開口唱：「moon moon、moon moon 문 열어봐～」。
原來藝聲唱出的歌詞是個人代表作《請開門》（韓文歌名「문 열어봐」，即「請開門」），문的發音近似moon，所以從雙月的moon moon延伸唱出個人soloa代表歌曲，逗得台下粉絲大笑；粉絲同時也對翻譯能夠即時抓到這個諧音梗感到讚嘆，社群留言「快幫翻譯老師申請加薪」。
Super Junior二十週年台灣演唱會精彩落幕，最後直言台灣ELF「太有力量」，承諾明年還要再來台開唱。
照片來源：Super Junior FB、＠farglory_creative IG
