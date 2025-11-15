中央社

Super Junior台北大巨蛋開唱（2） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

韓團Super Junior（圖）15日晚間在台北大巨蛋舉辦第2場SUPER SHOW 10演唱會，選唱中文歌「至少還有你」送給台灣粉絲。（讀者提供）

中央社記者王心妤傳真 114年11月15日

Super Junior台北大巨蛋開唱（2） 韓團Super Junior（圖）15日晚間在台北大巨蛋舉辦第 2場SUPER SHOW 10演唱會，選唱中文歌「至少還有 你」送給台灣粉絲。 （讀者提供） 中央社記者王心妤傳真 114年11月15日
Super Junior台北大巨蛋開唱（2） 韓團Super Junior（圖）15日晚間在台北大巨蛋舉辦第 2場SUPER SHOW 10演唱會，選唱中文歌「至少還有 你」送給台灣粉絲。 （讀者提供） 中央社記者王心妤傳真 114年11月15日

其他人也在看

CTPBA第4站　周婕妤再戰男選手仍吞敗 (圖)

2025 CTPBA職業撞球巡迴賽15日在林口進行第4站賽事，今年第3度挑戰男子賽的周婕妤（圖）依舊吞下敗仗。她受訪時指出，跟男子選手打，中區衝球精準度需要提升到95%以上。

中央社 ・ 8 小時前

「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞

中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦...

聯合新聞網 ・ 27 分鐘前

聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴

台灣醫療水準名列前茅、設備齊全，難以想像在地球另一端的聖露西亞，診療過程中停電、沒水都是家常便飯，即使是經驗豐富的醫師也需要見招拆招，在有限資源中盡可能完成治療。國泰醫院口腔顎面外科主任李嘉鐸在為期2周的義診行動中，深刻感受到台灣醫療資源的珍貴和便利。

中時新聞網 ・ 2 小時前

優人神鼓擊響臺北里山川

優人神鼓以鼓聲揭開「2025臺北里山川公共藝術計畫」。自2022年起，以公共藝術的形式開啟山林的對話，四年間，里山川由探索、連結、共生至回聲，以信仰文化為起源，跨域融合，形塑臺北山林的文化新風貌。

中時新聞網 ・ 2 小時前

財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算

立法院三讀通過「財政劃分法」部分條文，行政院回應明年總預算無法調整；國民黨立院黨團書記長羅智強今指出，退回重編一一五年度...

聯合新聞網 ・ 27 分鐘前

新聞眼／關稅談判將掀牌 我面臨壓力測試

台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干...

聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
台中82歲嬤孤獨死變乾屍！住家用水量「飆7033度」…抄表員機警揭憾事

台中82歲嬤孤獨死變乾屍！住家用水量「飆7033度」…抄表員機警揭憾事

台中市北屯區發生孤獨死憾事，一名82歲獨居的曾姓婦人，13日被發現陳屍家中，且遺體已萎縮成乾屍，研判死亡時間至少2個月以上。而全案之所以曝光，全仰賴自來水公司的抄表員，因為他眼尖發現曾婦家中的水量異常，2個月內暴增6000度，累積使用量高達7033度，遠遠超過正常用量，才趕緊通知里長協助處理，揭露這起悲劇。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
直擊/SJ始源陷政治爭議刪光社群　喊話粉絲：再相信我一次！

直擊/SJ始源陷政治爭議刪光社群　喊話粉絲：再相信我一次！

韓團SUPER JUNIOR今年迎來出道20週年，11/14-11/16登上台北大巨蛋開唱，舉辦紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，三天共吸引9萬名粉絲朝聖，9名成員們更是被台灣E.L.F.們的驚喜「彩虹應援」感動不已。不過始源近期因政治立場引起爭議，他在今天活動尾聲主動提及此事，並喊話粉絲們：「 再相信我一次吧，不會讓大家失望的！」

中天新聞網 ・ 6 小時前
Super Junior台北大巨蛋演唱會（1） (圖)

Super Junior台北大巨蛋演唱會（1） (圖)

韓團Super Junior（SJ）14日首度唱進台北大巨蛋，並感謝粉絲讓他們成為首組在大巨蛋3場演唱會完售的韓團。

中央社 ・ 20 小時前
走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞　家寧片段曝光「他的反應成焦點」

走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞　家寧片段曝光「他的反應成焦點」

根據《走鐘獎Walk Bell John Awards》官方YouTube頻道畫面顯示，中場由表演者怡岑與小尾巴聯手演出，透過歌舞嘲諷娛樂圈話題，針對Andy與家寧的財務糾紛話題進行創意演繹。畫面中出現家寧的影片片段，以及雙方先前曾於網路公開的私訊對話內容，包括「奶奶離開了」、「我到家...

CTWANT ・ 7 小時前
SJ大巨蛋開唱! 北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌

SJ大巨蛋開唱! 北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌

娛樂中心／綜合報導先前高雄為BLACKPINK演唱會，在六大地標點燈應援，獲得粉絲狂讚，這回台北市也動起來，趁著人氣韓團SuperJunior，在大巨蛋連三天開唱，市府以他們的應援色"寶藍色"，打造藍色浪漫人行道樹，還在國父紀念館站，播放三首經典歌，讓粉絲好感動。國父紀念館站：「SuperJunior"Sorry，Sorry"。」捷運列車進站，好多人拿起手機，捨不得離開，因為仔細聽，正在播放SuperJunior的經典歌曲，讓歌迷好感動，韓國人氣男團SuperJunior，在台北大巨蛋舉辦20周年演唱會，北捷也加入應援活動。歌迷說：「剛才有聽到，覺得這次做得很用心，這次台北幫他們宣傳得很用心，很棒。」捷運站內音樂播放SuperJunior的經典歌曲。（圖／民視新聞）歌迷說：「只要有穿藍色的，就好像看到自己的妯娌一樣，然後我們剛剛都在那邊趴一排，在等捷運站會放歌，如果放得很大聲的話，我會想跟著跳，我的手燈都準備好了。」歌迷說：「非常感動啊，因為20周年，感覺就是有台北，整個大家一起，跟我們一起，慶祝20周年的感覺。」國父紀念館站，下午1點到晚上11點，整點開始每20分鐘，播放SuperJunior的三首經典歌曲，來到中山站，藝文走廊的廣告螢幕，還會播出20週年限定影片，到處都有驚喜應援，讓隊長利特也很感動。台北市長蔣萬安送SJ專屬「臺味大禮包」！（圖／台北市府提供）SuperJunior隊長利特說：「捷運站裡面，在不同時間都會放我們的歌，整個周圍都超熱鬧的，這到底是什麼回事呀？，又要這樣讓我感動嗎。」台北市長蔣萬安，為了歡迎SuperJunior來到台北，準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀出道20週年，而九位成員，也都有專屬的台味大禮包。台北市長蔣萬安說：「我想SJ陪伴了，台灣一個世代，而且是非常具有代表性的韓團，所以市府團隊包括觀傳局，我們特別在大巨蛋周邊，規劃了一系列的彩蛋，我們也有寶藍色的規劃。」代表SuperJunior的寶藍色，從廣告到人行道樹，浪漫地佔領台北，讓歌迷留下難忘的一天。原文出處：SJ大巨蛋開唱！北市打造藍色驚喜應援　捷運站播放經典歌　粉絲直呼感動 更多民視新聞報導逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」　全店台人齊喊1句話文雅畜牧場遭移動管制還偷賣蛋 石崇良：嚴格查處年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場　遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！

民視影音 ・ 8 小時前
「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉　東海見一幕哭了

「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉　東海見一幕哭了

韓國天團「Super Junior」（SJ）今晚（11╱15）續攤台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，9人依舊以出道曲〈Twins（Knock Out）〉揭開序幕，利特自爆昨演出後，工作人員要他冷靜「千萬不要太興奮」，但他說：「我看到這麼美麗的風景，叫我怎麼能不興奮？」還嗨喊：「我準備要瘋掉！成員們準備好也來瘋狂了嗎？」唱到林藝蓮〈至少還有你〉時，東海看著全場跟著大合唱也感動拭淚。

太報 ・ 9 小時前

韓團SJ大巨蛋獻唱「至少還有你」　東海感動落淚

（中央社記者王心妤台北15日電）韓團Super Junior今晚在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，唱到「No Other」時，搭上花車繞場和粉絲互動；他們並獻唱中文歌「至少還有你」作為驚喜，成員東海唱到感動落淚。

中央社 ・ 8 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用

73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用

娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。

民視 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人

Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」

裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 3 天前

粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。

自由時報 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」　鬆口關鍵原因

47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明

胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明

娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。

民視 ・ 2 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光　胡瓜傻眼回應

粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光　胡瓜傻眼回應

粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前