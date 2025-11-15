Super Junior台北大巨蛋開唱（2） (圖)

其他人也在看
CTPBA第4站 周婕妤再戰男選手仍吞敗 (圖)
2025 CTPBA職業撞球巡迴賽15日在林口進行第4站賽事，今年第3度挑戰男子賽的周婕妤（圖）依舊吞下敗仗。她受訪時指出，跟男子選手打，中區衝球精準度需要提升到95%以上。中央社 ・ 8 小時前
「不缺錢」中油三階工程費疑浮報近160億 採購法草案增這條防漏洞
中油三接二期工程爆出浮報工程經費爭議，工程會11日預告採購法修正草案，第34條新增機關需訪價或徵求廠商提供參考資料，應辦...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴
台灣醫療水準名列前茅、設備齊全，難以想像在地球另一端的聖露西亞，診療過程中停電、沒水都是家常便飯，即使是經驗豐富的醫師也需要見招拆招，在有限資源中盡可能完成治療。國泰醫院口腔顎面外科主任李嘉鐸在為期2周的義診行動中，深刻感受到台灣醫療資源的珍貴和便利。中時新聞網 ・ 2 小時前
優人神鼓擊響臺北里山川
優人神鼓以鼓聲揭開「2025臺北里山川公共藝術計畫」。自2022年起，以公共藝術的形式開啟山林的對話，四年間，里山川由探索、連結、共生至回聲，以信仰文化為起源，跨域融合，形塑臺北山林的文化新風貌。中時新聞網 ・ 2 小時前
財劃法再修正三讀 行政院吐4原因重申無法撤回重編總預算
立法院三讀通過「財政劃分法」部分條文，行政院回應明年總預算無法調整；國民黨立院黨團書記長羅智強今指出，退回重編一一五年度...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
新聞眼／關稅談判將掀牌 我面臨壓力測試
台美十四日首度共同發布「台美匯率議題聯合聲明」，有兩個重點：一是台灣不能操縱匯率取得競爭優勢，二是要求中央銀行每季公布干...聯合新聞網 ・ 27 分鐘前
台中82歲嬤孤獨死變乾屍！住家用水量「飆7033度」…抄表員機警揭憾事
台中市北屯區發生孤獨死憾事，一名82歲獨居的曾姓婦人，13日被發現陳屍家中，且遺體已萎縮成乾屍，研判死亡時間至少2個月以上。而全案之所以曝光，全仰賴自來水公司的抄表員，因為他眼尖發現曾婦家中的水量異常，2個月內暴增6000度，累積使用量高達7033度，遠遠超過正常用量，才趕緊通知里長協助處理，揭露這起悲劇。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
直擊/SJ始源陷政治爭議刪光社群 喊話粉絲：再相信我一次！
韓團SUPER JUNIOR今年迎來出道20週年，11/14-11/16登上台北大巨蛋開唱，舉辦紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，三天共吸引9萬名粉絲朝聖，9名成員們更是被台灣E.L.F.們的驚喜「彩虹應援」感動不已。不過始源近期因政治立場引起爭議，他在今天活動尾聲主動提及此事，並喊話粉絲們：「 再相信我一次吧，不會讓大家失望的！」中天新聞網 ・ 6 小時前
Super Junior台北大巨蛋演唱會（1） (圖)
韓團Super Junior（SJ）14日首度唱進台北大巨蛋，並感謝粉絲讓他們成為首組在大巨蛋3場演唱會完售的韓團。中央社 ・ 20 小時前
走鐘獎星光時刻！Andy首奪年度大獎哽咽致詞 家寧片段曝光「他的反應成焦點」
根據《走鐘獎Walk Bell John Awards》官方YouTube頻道畫面顯示，中場由表演者怡岑與小尾巴聯手演出，透過歌舞嘲諷娛樂圈話題，針對Andy與家寧的財務糾紛話題進行創意演繹。畫面中出現家寧的影片片段，以及雙方先前曾於網路公開的私訊對話內容，包括「奶奶離開了」、「我到家...CTWANT ・ 7 小時前
SJ大巨蛋開唱! 北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌
娛樂中心／綜合報導先前高雄為BLACKPINK演唱會，在六大地標點燈應援，獲得粉絲狂讚，這回台北市也動起來，趁著人氣韓團SuperJunior，在大巨蛋連三天開唱，市府以他們的應援色"寶藍色"，打造藍色浪漫人行道樹，還在國父紀念館站，播放三首經典歌，讓粉絲好感動。國父紀念館站：「SuperJunior"Sorry，Sorry"。」捷運列車進站，好多人拿起手機，捨不得離開，因為仔細聽，正在播放SuperJunior的經典歌曲，讓歌迷好感動，韓國人氣男團SuperJunior，在台北大巨蛋舉辦20周年演唱會，北捷也加入應援活動。歌迷說：「剛才有聽到，覺得這次做得很用心，這次台北幫他們宣傳得很用心，很棒。」捷運站內音樂播放SuperJunior的經典歌曲。（圖／民視新聞）歌迷說：「只要有穿藍色的，就好像看到自己的妯娌一樣，然後我們剛剛都在那邊趴一排，在等捷運站會放歌，如果放得很大聲的話，我會想跟著跳，我的手燈都準備好了。」歌迷說：「非常感動啊，因為20周年，感覺就是有台北，整個大家一起，跟我們一起，慶祝20周年的感覺。」國父紀念館站，下午1點到晚上11點，整點開始每20分鐘，播放SuperJunior的三首經典歌曲，來到中山站，藝文走廊的廣告螢幕，還會播出20週年限定影片，到處都有驚喜應援，讓隊長利特也很感動。台北市長蔣萬安送SJ專屬「臺味大禮包」！（圖／台北市府提供）SuperJunior隊長利特說：「捷運站裡面，在不同時間都會放我們的歌，整個周圍都超熱鬧的，這到底是什麼回事呀？，又要這樣讓我感動嗎。」台北市長蔣萬安，為了歡迎SuperJunior來到台北，準備了一顆象徵祝福與喜慶的傳統壽桃，祝賀出道20週年，而九位成員，也都有專屬的台味大禮包。台北市長蔣萬安說：「我想SJ陪伴了，台灣一個世代，而且是非常具有代表性的韓團，所以市府團隊包括觀傳局，我們特別在大巨蛋周邊，規劃了一系列的彩蛋，我們也有寶藍色的規劃。」代表SuperJunior的寶藍色，從廣告到人行道樹，浪漫地佔領台北，讓歌迷留下難忘的一天。原文出處：SJ大巨蛋開唱！北市打造藍色驚喜應援 捷運站播放經典歌 粉絲直呼感動 更多民視新聞報導逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話文雅畜牧場遭移動管制還偷賣蛋 石崇良：嚴格查處年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！民視影音 ・ 8 小時前
「SJ」利特大巨蛋嗨喊要瘋掉 東海見一幕哭了
韓國天團「Super Junior」（SJ）今晚（11╱15）續攤台北大巨蛋舉辦「Super Show 10」世界巡迴演唱會，9人依舊以出道曲〈Twins（Knock Out）〉揭開序幕，利特自爆昨演出後，工作人員要他冷靜「千萬不要太興奮」，但他說：「我看到這麼美麗的風景，叫我怎麼能不興奮？」還嗨喊：「我準備要瘋掉！成員們準備好也來瘋狂了嗎？」唱到林藝蓮〈至少還有你〉時，東海看著全場跟著大合唱也感動拭淚。太報 ・ 9 小時前
韓團SJ大巨蛋獻唱「至少還有你」 東海感動落淚
（中央社記者王心妤台北15日電）韓團Super Junior今晚在台北大巨蛋舉辦第2場演唱會，唱到「No Other」時，搭上花車繞場和粉絲互動；他們並獻唱中文歌「至少還有你」作為驚喜，成員東海唱到感動落淚。中央社 ・ 8 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 2 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前