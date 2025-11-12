Super Junior大巨蛋巡演倒數！北捷加開班次看這裡
【緯來新聞網】韓國人氣男團Super Junior，將在臺北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會，由於11月14日演唱會預定結束時間為晚間11時30分，臺北捷運公司提醒歌迷，國父紀念館站往頂埔方向末班車於凌晨0時22分離站，往南港展覽館方向末班車則在0時53分離站，請務必留意捷運末班車時間。
Super Junior將在臺北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會。（圖／遠雄創藝提供）
臺北捷運公司表示，由於Super Junior首場演唱會結束時間較晚，因此特別提醒，捷運各路線末班車凌晨0時起，從各端點站準時出發，其中板南線國父紀念館站往頂埔方向末班車於0時22分離站，往南港展覽館方向則在0時53分離站；市政府站往頂埔方向末班車時間為0時21分，往南港展覽館方向末班車則是0時55分，請旅客務必提前到站候車。
此外，配合演唱會進場時間，臺北捷運往南港展覽館方向列車，最密班距約3至3.5分鐘；散場後，往頂埔或臺北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮彈性調整。
為因應演唱會大量人潮，臺北捷運公司於國父紀念館站設置指揮中心，指派專責指揮官及督導主管即時掌握人潮，並依人潮狀況彈性加發列車，增派人力引導分流，視人潮狀況啟動「月臺」、「閘門」、「出入口」三級人潮管制措施。
為維護旅客安全，鄰近臺北大巨蛋5號出口電扶梯上、下乘場，皆派有管制人員引導旅客分流，當月臺、出入口人潮眾多或演唱會散場人潮抵達前，將視狀況提前停止電扶梯運轉；提醒旅客電扶梯兩側均可站立，請握緊扶手、站穩踏階，多留意自身安全。
國父紀念館出口5連通道，設有人流顯示面板，即時透過螢幕了解車站人潮，顯示面板依通過的人數顯示綠、黃、紅三種燈號，綠色為人潮較少、黃色稍多、紅色則是人潮擁擠，旅客可依燈號選擇不同動線至相對應的車廂分流、分散候車。
