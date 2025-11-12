昔遭王子丟包！席惟倫才同遊日本 「粿王事件」隱藏苦主回應了

【緯來新聞網】范姜彥豐指控老婆粿粿偷吃邱勝翊（王子）不倫，苦主扯出和王子傳出緋聞的女星席惟倫，翻出時間表，他在不倫粿粿前，被拍到和席惟倫約會，3月更被目睹一起去日本旅行，雖然都沒認愛，但還是被網友封為「隱形受害者」。對此，席惟倫經紀人回應：「藝人私生活，公司不過問，工作都是照正常流程運作，謝謝關心。」

席惟倫（左圖）有姣好外貌，扯進王子（右圖）桃色風暴。（圖／翻攝臉書）

王子和席惟倫傳了2年，今年3月被看到同遊日本，還有邱宇辰（毛弟）與一名女性，像極了double dating。回台後，王子4月又和「全明星」夥伴們去美國行，和粿粿越走越近，席惟倫就被晾在不知何處。



其實早在2023年，就鬧出席惟倫被王子「丟包」，當時為了避開媒體，途中女方就下車獨自離開。到了去年7月，男生又被抓到連續2天徘徊在女方香閨，但當時只說是好友聚會。



此外還有一次是，席惟倫在粿粿家待到深夜，王子駕駛特斯拉溫馨接送、幫背包包，放席惟倫下車後離開，隔天又出現在她家附近，但警覺性高，最後在地下室短暫停留就回家。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

魏哲鳴難忘《以愛為營》山頂表白戲 受封「戴眼鏡最帥的男神」

孫藝珍首次征戰威尼斯！蕾絲戰袍驚艷紅毯 攜手李炳憲《徵人啟弒》衝金獅