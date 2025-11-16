中央社

Super Junior大巨蛋最終場（1） (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

超人氣韓團Super Junior（圖）16日晚間在台北大巨蛋舉辦第3場也是本次在台最終場的SUPER SHOW 10演唱會，團員還換上各式動物裝登台開唱，嗨翻粉絲歌迷。（讀者提供）

中央社記者洪素津傳真 114年11月16日

Super Junior大巨蛋最終場（1） 超人氣韓團Super Junior（圖）16日晚間在台北大巨蛋 舉辦第3場也是本次在台最終場的SUPER SHOW 10演 唱會，團員還換上各式動物裝登台開唱，嗨翻粉絲歌 迷。 （讀者提供） 中央社記者洪素津傳真 114年11月16日
Super Junior大巨蛋最終場（1） 超人氣韓團Super Junior（圖）16日晚間在台北大巨蛋 舉辦第3場也是本次在台最終場的SUPER SHOW 10演 唱會，團員還換上各式動物裝登台開唱，嗨翻粉絲歌 迷。 （讀者提供） 中央社記者洪素津傳真 114年11月16日

其他人也在看

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師　網驚呼：門診要爆了

「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！

鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！　律師：恐面臨5年刑罰

館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！　律師：恐面臨5年刑罰

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

館長開直播認了！手機的確有「我的影片」　怒嗆：錢早被他們拿光

網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你

第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續

47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚

F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。

中時新聞網 ・ 7 小時前
妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他

妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他

日本男星妻夫木聰今（16）日和導演大友啟史帶著新片《寶島》來到金馬影展，再次受邀來台，「很開心每次都有這樣的機會，來台灣交流非常溫暖，就算沒有作品也希望金馬每年都能邀請我來。」強調會特別空出檔期。此次他在片中飾演沖繩人，他笑說無論是台灣還是沖繩都有回家的感覺，「每次來都覺得親切，還差點忘記帶護照。」

許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董　音檔曝光

塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董　音檔曝光

網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」　賈靜雯人在中國…微博發文了

修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」　賈靜雯人在中國…微博發文了

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡

走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年　只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」

78歲老奶奶堅守冷門遊戲6年　只有12人陪伴卻說「我們像家人一樣」

國外 Youtuber Redlyne 在尋找「死掉的」遊戲時，意外發現了一個溫馨的故事。有一位玩家 ArcticRose 經常在 VR 社交遊戲《Sinespace》中舉辦社群活動，並且持續維護著自己的地圖。當 Redlyne 與她取得聯繫後，才知道 ArcticRose 竟是一位 78 歲的老奶奶。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉　網嗨喊：報應

趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉　網嗨喊：報應

大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
丁噹突問「1個人會不會孤單」　A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚

丁噹突問「1個人會不會孤單」　A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚

丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。

太報 ・ 19 小時前
走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥

走鐘獎／志祺七七外貌又進化了！連蔡哥都看傻：好帥

第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，百萬YouTuber志祺七七入圍「最佳製作人獎」、「金頭腦」兩個獎項，步上紅毯時立刻掀起留言區一陣熱議，連紅毯主持人蔡哥都忍不住驚歎。

簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻　網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚

63歲楊紫瓊「中空禮服」秀美胸辣翻　網見裙襬卻歪樓笑瘋：滷牛肚

63歲女星楊紫瓊有著豐富的演出經驗，精湛演技更曾榮獲多項國際獎項，近來，掀起關注的是楊紫瓊出席宣傳活動的造型，浮誇禮服讓網友集體歪樓，笑說一度看成「滷牛肚」。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無情工商？館長便當店遭爆「這些事」　網笑：新型態業配？

無情工商？館長便當店遭爆「這些事」　網笑：新型態業配？

即時中心／林耿郁報導網紅「館長」陳之漢遭資深員工爆料多項爭議事件，引發輿論再度關注；不過令人驚訝的是，爆料內容中竟有許多關於便當店的正面事蹟，包括下令使用「頂級食材」、必須遵守勞基法等，消息一出讓部分網友笑稱，「根本新型態工商」！

民視 ・ 12 小時前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝

娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。

民視 ・ 1 天前
韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！

韓媒業內票選「2025年度最佳韓劇CP」：《暴君的廚師》潤娥&李彩玟勇奪第2！冠軍無懸念是這部人生韓劇男女神CP！

韓媒《Joynews24》近日以來公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，目前已經公布已經公佈「2025最佳電視劇榜單」、「2025最佳韓劇演員」、「2025最差韓劇」等榜單，近日又公開最新榜單為：「2025最佳韓劇CP」，趕緊一起來看你喜愛的CP組合上榜了嗎？

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 13 小時前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光　體檢甲種體格超嗨自喊恭喜

獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光　體檢甲種體格超嗨自喊恭喜

當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前