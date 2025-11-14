Super Junior大巨蛋演唱會11/14~11/16一連三天登場！入場時間、周邊販售、手燈配對一次看

【時報-台北電】許多人期盼颱風假，但事實上，突如其來的假日打亂不少投資人的交易節奏。一名網友13日在PTT上分享「颱風假驚魂」，直呼「颱風假真的不能亂放，股市菜鳥差點變成板上違約戶之一。」原以為又是一樁「少年股神」當沖違約的老梗，沒想到看完詳情後，不少網友驚呼，這次事件堪稱「稀有但寶貴的知識課」。 原PO表示，本月10日確認帳戶餘額為11萬5千元，並用其中10萬元買進股票，預計12日會再有10萬元入帳。未料12日颱風假上午11時查看帳戶仍顯示11萬5千元，並圈存11萬元。不料到13日早上8時，證券公司來電通知需補款，打開APP顯示淨收款項為0元。 起初他以為是詐騙集團來電，「左耳進右耳出」，但越想越不對勁，再次登入APP並致電證券公司確認後，才得知真的要補錢。原來雖然台北市未放假，但其所在地因放颱風假未進行交割，營業員也未上班，因此昨日未能扣款，預計入帳的資金也未到位。 原PO驚呼「真是一場驚魂」，慶幸金額不大，湊一湊仍可補上，「若是大錢就慘了，差點成為板上每日數據之一。」 事件曝光後，網友紛紛留言表示，「記得要補一下錢」、「幹嘛算那麼準..戶頭平常放點錢保險用啊」、「真的不能抓太緊」

時報資訊 ・ 8 小時前