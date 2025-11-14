Super Junior大巨蛋演唱會11/14~11/16一連三天登場！入場時間、周邊販售、手燈配對一次看
SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》在臺北大巨蛋熱情登場，除了原有的11/15、11/16場次，驚喜宣布加場11/14場次，一連三天在臺北大巨蛋與歌迷見面；明年1/24則移師到高雄巨蛋，讓北高的粉絲們都可以與SUPER JUNIOR歡慶20周年！這次巡演將是完整體演出，之前因身體原因缺席的金希澈也確定會參與巡演，對台灣E.L.F.們意義重大。各位「老婆」準備好與歐巴們見面了嗎？SJ演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
SJ演唱會｜臺北大巨蛋場 時間地點
演出日期：
2025/11/14（五）20:00 #加場
2025/11/15（六）19:00
2025/11/16（日）17:00
演出地點：臺北大巨蛋
主辦單位：遠雄創藝
SJ大巨蛋演唱會｜入場須知
【11/14（五）Day1】
行李寄放處：16:00~演出結束後1小時
票券服務處：14:30~20:30
特A區彩排福利入場：15:30~17:00
特A區彩排福利開始：17:00
預計入場時間：17:30
演出開始：20:00
【11/15（六）Day2】
行李寄放處：15:00~演出結束後1小時
票券服務處：13:30~19:30
特A區彩排福利入場：14:30~16:00
特A區彩排福利開始：16:00
預計入場時間：16:30
演出開始：19:00
【11/16（日）Day3】
行李寄放處：13:00~演出結束後1小時
票券服務處：11:30~17:30
特A區彩排福利入場：12:30~14:00
特A區彩排福利開始：14:00
預計入場時間：14:30
演出開始：17:00
SJ大巨蛋演唱會｜官方手燈配對櫃檯
B2層官方手燈配對：
11/14（五）14:00~20:00
11/15（六）13:00~19:00
11/16（日）11:00~17:00
L2&L4層官方手燈配對：
11/14（五）17:30~20:00
11/15（六）16:30~19:00
11/16（日）14:30~17:00
SJ大巨蛋演唱會｜各票區入場動線
特A區&特B區：B2層 5 號門入場
B1看台座位區：B1層 2、3、4、6號門入場
L2、L3、L4、L5看台座位區：L1層 1 號門；B1層 2、3、4 號門入場
B1身心障礙席：B1層 3、4 號門入場
L2身心障礙席：L1地面層 1 號門或 B1層 2 號門入場
SJ大巨蛋演唱會｜快閃打卡區
線上登記預約：本打卡快閃區為免費活動，採實名制預約，僅開放持有SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in TAIPEI 任一場入場門票之粉絲登記預約。
線上預約開放時間：
2025/11/01（六）11:00 國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友登記預約
2025/11/01（六）13:00 一般登記預約
線上預約網站：拓元售票系統
活動地點：臺北大巨蛋B2 515空間（臺北市信義區忠孝東路四段515號）
營業時間：
2025/11/12（三）09:00～21:00
2025/11/13（四）09:00～21:00
2025/11/14（五）09:00～18:00
2025/11/15（六）09:00～17:00
2025/11/16（日）09:00～15:00
行前公告👉遠雄創藝臉書專頁
【注意事項】
本次官方周邊商品販售與快閃打卡區綁定，僅有登記成功參與快閃打卡區的粉絲才能購買官方周邊商品。
每人 / 每個拓元帳號 /每張SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR <SUPER SHOW 10> in TAIPEI演出票券正本/ 全時段限預約1個場次 、1人入場 (含國泰世華CUBE信用卡（含簽帳金融卡）、一般登記預約之所有階段購票總數)
本活動僅開放使用實體票券，每張入場票券登記成功後需加收拓元系統服務費 NT$30；CUBE信用卡（含簽帳金融卡）卡友專屬預約時段僅限以CUBE信用卡（含簽帳金融卡）刷卡結帳。
入場須持有任一場本次演唱會演出票券正本及預約登記成功的票券，且入場人需與登記成功的票券上的人名一致，如有缺一則無法入場。
快閃打卡區預約登記者可不必與任一場本次演唱會購買者為同一人，但預約登記者入場時必須持有並出示任一場本次演唱會票券正本，且每張票券正本於活動期間僅能用於入場一次。
請於預約場次20分鐘前至入口報到並依照票面序號整隊，驗票入場需出示：快閃打卡區登記入場券、預約者本人的身分證件或護照、任一場本次演唱會演出票券正本。快閃打卡區入口將由工作人員進行驗票，成功驗票入場後該演唱會票券正本不可用於本活動其他時段、場次入場使用，若驗票發現演唱會票券正本重複使用則無法入場。
每預約場次為50分鐘；當場次開始，工作人員將依票面序號隊伍引導入場；若於場次開始入場後才報到，票面入場序號即失效，視同過號處理，請依指示加入該場次隊伍隊尾入場；遲到進場者仍需遵循該預約時段規定之離場時間。
場次開放入場40分鐘內未抵達報到者，視為放棄入場資格，票券失效且不得於其他時段、場次使用。
本活動分為快閃打卡區與周邊販賣區，進入周邊販售區後不得折返進入展區，逾時或離場後恕不提供再次入場。
SJ大巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：特A區NT $6,880（含SOUNDCHECK）/ 特B區 NT $6,480 / 看台座位區 NT $6,280 / 5,680 / 4,880 / 3,880 / 3,680 / 2,880 / B1看台身障席 NT $3,140 / L2看台身障席 NT $2,840
座位圖：
SJ演唱會｜必聽熱門歌單
《Show Time》
《Mr. Simple》
《SORRY SORRY》
《Bonamana》
《No Other》
《MAMACITA》
《Sexy, Free & Single》
《One More Time》
《Devil》
《Black Suit》
（影片來源：SMTOWN YouTube，若遭移除請見諒）
SJ演唱會｜高雄巨蛋場 時間地點
演出日期：2026/01/24（六）
演出地點：高雄巨蛋
主辦單位：iMe TW
SJ大巨蛋演唱會｜售票時間
【官方會員預購】
登記時間：2025/08/20（三）13:00～08/22（五）12:59
售票時間：2025/08/28（四）13:00～22:00
購票連結：拓元售票
預購詳細公告請看Weverse網站：https://weverse.io/superjunior/artistpedia
【國泰世華CUBE卡友優先購】
售票時間：2025/08/29（五）13:00～16:00
購票連結：拓元售票
【全面開賣】
售票時間：2025/08/30（六）13:00
購票連結：拓元售票
注意事項： (1) 開演前5天開放取票。 (2) 每人每場限購6張(含官方會員預購階段、信用卡卡友優先開賣限購4張以及全面開賣之購買數量)
SJ大巨蛋演唱會｜加場售票時間
【官方會員預購】
購票資格時間：只要先前成功登記的“E.L.F.”membership(GL) 會員，皆可於此階段參與會員優先購票。
售票時間：2025/09/20（六）11:00～17:00
購票連結：拓元售票
【全面開賣】
售票時間：2025/09/21（日）11:00
購票連結：拓元售票
注意事項： (1) 開演前5天開放取票。 (2) 每人每場限購6張(含官方會員預購階段、信用卡卡友優先開賣限購4張以及全面開賣之購買數量)
