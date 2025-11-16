Super Junior大巨蛋落幕！E.L.F.無人機應援太震撼 成員全淚崩

Super Junior連續三天在台北大巨蛋開唱，16日最後一天同樣吸引滿滿人潮。（讀者提供）

Super Junior的20周年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》連續3天在台北大巨蛋舉行，16日來到最後一天，E.L.F.（粉絲名）為了給成員們驚喜，特地砸下重金請來60架無人機、10位專業攝影前來應援，成為首組韓團在大巨蛋獲得無人機應援表演。

開場同樣以〈SUPERMAN〉、〈MAMACITA〉等經典舞曲炒熱氣氛，接著的談話時間，銀赫再度找起「老婆」，對台下粉絲嘴甜大喊：「老婆在哪？我是老公銀赫。」而利特沒忘再給了粉絲驚喜，除了「聲控燈光」外，這次連名字「LEE TEUK」都被打燈在牆上，其他成員見狀大喊不公平「又不是個人演唱會，到底是付了多少錢？」他隨後開玩笑回：「2次花5萬塊！」

中場粉絲又再度給團員驚喜應援，當利特感性表示，不確定往後還是否有機會重回大巨蛋表演時，粉絲先是排出「從1到20，陪你們歡笑跟痛哭」的字樣，接著更將每一年的SUPER SHOW演唱會橫幅掛在二樓看台，讓成員們感動不已，利特許願，「我希望每年橫幅都可以再追加下去」。

Super Junior連續三天在台北大巨蛋開唱，東海（左）、銀赫頭靠頭引爆全場尖叫。（讀者提供）

演唱會後半段成員換上一身黑西裝，並接連帶來嗨歌〈Ecpress Mode〉、〈Mr.Simple〉以及〈BONAMANA〉讓整個大巨蛋宛如成為大型夜店。而〈Don't Don〉結束後，全場打出SUPER JUNIOR的字樣、亮起整片藍色燈海，並搭配粉絲大合唱〈So I〉，大巨蛋瞬間被滿滿感動氛圍包圍。

在安可表演〈Miracle〉後，重頭戲無人機應援一出現，讓成員不斷驚呼，無人機在大巨蛋內升起後，排出「SJ」、「ELF」、「25」等字樣，伴隨著粉絲的歌聲，讓銀赫、利特等人看到落淚，所有人也依序向粉絲道謝，其中銀赫說：「光是填滿大巨蛋我們就覺得非常感謝 。」接著講到忍不住哭了出來。

利特感動表示，「這是我久違留下熱淚的瞬間，不管多久都會一直做下去。」隨後還點名台下SJ-M的成員周覓也現身演唱會，讓現場再度爆出尖叫。最後，便以〈Finale〉、安可曲〈Too Many Beautiful Girl〉等歌曲結束，成員更一一跳下台近距離與粉絲互動，讓演唱會完美劃下句點。

