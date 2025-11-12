Super Junior大巨蛋開唱！捷運公司公布「末班車時間」：準時出發
韓國人氣男團Super Junior將於11月14日至16日在臺北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會，吸引大批粉絲期待。然而，由於首場演唱會結束時間預計在晚間11時30分，臺北捷運公司特別提醒歌迷注意末班車時間，以免錯過回家的交通工具。
▲ SUPER JUNIOR橫跨20年，證明真正的團魂不會被時間沖淡。（圖／FANME）
根據臺北捷運公司的公告，板南線國父紀念館站往頂埔方向的末班車將於凌晨0時22分離站，而往南港展覽館方向的末班車則在0時53分離站。此外，市政府站往頂埔方向的末班車時間為0時21分，往南港展覽館方向的末班車則是0時55分。捷運公司強調，末班車將從各端點站於凌晨0時準時出發，提醒旅客務必提前到站候車。
為配合演唱會進場時間，臺北捷運往南港展覽館方向的列車最密班距約為3至3.5分鐘；而在演唱會散場後，往頂埔或臺北車站方向的列車最短班距約為2.5分鐘，並將根據實際人潮情況彈性調整班次。
▲ SUPER JUNIOR 本周將連續三天陪E.L.F.度過。（圖／遠雄創藝）
為了應對演唱會帶來的大量人潮，臺北捷運公司在國父紀念館站設置了指揮中心，指派專責指揮官及督導主管即時掌握人潮動態，並依據人潮狀況彈性加發列車。此外，捷運公司也增派人力引導分流，並視人潮狀況啟動「月臺」、「閘門」、「出入口」三級人潮管制措施。
在鄰近臺北大巨蛋的5號出口，捷運公司派遣管制人員引導旅客分流，並在月臺、出入口人潮眾多或演唱會散場人潮抵達前，視情況提前停止電扶梯運轉。捷運公司提醒旅客，電扶梯兩側均可站立，請握緊扶手、站穩踏階，注意自身安全。
國父紀念館出口5的連通道設有人流顯示面板，旅客可透過螢幕即時了解車站人潮狀況。顯示面板會根據通過的人數顯示綠、黃、紅三種燈號，綠色表示人潮較少，黃色表示稍多，紅色則表示人潮擁擠。旅客可依燈號選擇不同動線，分流至相對應的車廂候車。
臺北捷運公司鼓勵旅客多加利用捷運前往臺北大巨蛋，並建議下載「台北捷運Go」App，以便掌握各路線末班車及列車到站時刻，確保順利參加這場盛大的音樂盛宴。
