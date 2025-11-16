Super Junior大巨蛋Day2！始源親回風波「再相信我一次吧」
韓國知名男團Super Junior昨晚（15日）在台北大巨蛋舉辦第二場演唱會，現場氣氛熱烈，台上台下互動不斷。表演過程中，成員東海看見粉絲手機燈海時感動落淚，一度唱不下去；而近期因玩笑言論陷入爭議的始源，則在舞台上首度回應風波，向粉絲喊話「再相信我一次吧，我不會讓大家失望的」，獲得全場尖叫支持。
Super Junior在台北大巨蛋的第二場演出中，成員們演唱了多首經典曲目，包括《Sorry, Sorry》、《Express Mode》、《Miracle》和《From U》等歌曲，現場氣氛十分熱烈。特別是在演唱《Sorry, Sorry》時，台下萬名粉絲E.L.F.跟著節奏一起唱和，而成員「赫海」（希澈和東海）更在台上額頭相抵互動，引起全場尖叫。
在演出過程中，成員利特分享了關於《From U》這首歌的故事，他表示這首歌本來都是作為附曲演唱的，但因為覺得歌曲意境很好，才特別放到這次演出的歌單中。當天，粉絲們也準備了彩虹應援向偶像表達愛意，讓成員們直呼「漂亮」。
演唱會中最感人的時刻發生在東海演唱《至少還有你》時，當他看見台下粉絲舉起的手機燈海，東海感動得落淚，一度唱不下去。粉絲們也十分關心他的健康狀況，因為他近日走路一跛一跛的，還在社交媒體上發布了冰敷照片。
而備受關注的是始源在舞台上首度回應近期的爭議。始源之前因開玩笑說自己是金正恩表弟，以及發文哀悼美國總統川普親信查理柯克而遭到質疑立場。他在台上坦承：「最近對於我的事情有很多說法，對於新的挑戰和這樣子的變化，我們總是會經歷這樣成長之痛。再相信我一次吧，我不會讓大家失望的。」這番話獲得全場粉絲的尖叫支持，展現了粉絲對他的堅定信任。
