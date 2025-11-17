Super Junior太強了！阿爆帶原民大軍狂歡 才唱半場就虛累累

【緯來新聞網】ABAO 阿爆創辦原民音樂廠牌「那屋瓦 Nanguaq」，昨（16日）在台北 SUB 號召「那屋瓦群星」舉辦「那麼派【那屋瓦10週年舞曲派對】」，熱鬧慶祝的廠牌10周年生日，並邀電子製作人 Sonia Calico、兩大原民舞團布拉瑞揚舞團與原民嬌娃在場中央激烈 battle 對決。為了符合「動物派對」主題，阿爆身穿「馬」的布偶裝切蛋糕。結束半場的狂歡，來賓阿拉斯忍不住感嘆：「唱跳歌手真是不容易，我真是佩服現在人在大巨蛋的Super Junior！」

阿爆扮馬和全員一起切蛋糕。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

甫一開場，阿爆率「那屋瓦少女隊」、饒舌才子 R.fu 與斜槓網紅阿拉斯帶來精彩排舞演出，開啟演出第一個高峰，隨後眾星以廠牌最新合輯開場曲〈N2 Cypher〉為現場注入嘻哈節奏，隨著黃少雍的精彩混接輪番上前帶來個人代表作，包含金曲新人 Makav 真愛混搭電子與福音色彩，騷靈排灣女聲 Kivi 演唱單曲〈macidilj 自己〉，當阿拉斯演唱結合日語與霧台魯凱語的〈快樂吧takiararagay〉時，全力炒熱現場氣氛。

阿爆努力提攜原住民後輩歌手。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

曾獲金曲最佳新人的「珂拉琪」樂團主唱 Natsuko 夏子也驚喜現身，獻唱4年前收錄於那屋瓦《N1》的〈fuis 星星歌〉，眾人也隨著節奏在後面「聞雞起舞」，現場宛若大型做法現場；多年主持搭檔薛薛與阿拉斯則在〈像很麗skabrobro〉精彩合體，翻唱網紅 Ponay 則帶兩個伴舞帥氣登台，帶場上所有藝人大跳「竹竿舞」，上半場

阿拉斯體會到唱跳的辛苦。（圖／Nanguaq那屋瓦提供）

阿爆感性表示：「那屋瓦是我跟媽媽一起取的，是美好的意思，是來自各個族群的原住民的集合的廠牌。」到了下半場的勁舞環節，Sonia Calico 帶來精彩組曲，接著兩大原民舞團「原民嬌娃」、「布拉瑞揚舞團」，則在場中送上五輪精彩 Battle Show。結束所有的演出，眾人一同清唱葉璦菱經典〈我心已打烊〉送客，阿爆緊接著將分享2026年1月1日高流衛武營新年音樂會《Nanguaq美好之音》。

