Super Junior始源隔15年再演台劇！ 虐戀《八尺門》雷嘉汭
在台灣瀏覽數突破400萬的人氣漫畫《要是未曾相遇就好了》，10日宣布翻拍成真人版，並邀請韓流天團Super Junior崔始源，搭檔新生代女星雷嘉汭，展開跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀。
事實上，崔始源2011年就曾出演台劇《華麗的挑戰》，與Super Junior成員李東海、陳意涵、白歆惠搭擋演出，中文能力優秀的他，曾為戲在台灣長住2個月，熟悉台灣文化，也練得一口流利中文。
此次《要是未曾相遇就好了》為崔始源時隔15年再次接演台劇，搭擋的女主角是藉由《八尺門的辯護人》演技備受觀眾肯定的雷嘉汭，特別的是，雷嘉汭也曾出演過韓劇《12使者》 ，在韓國待了4個月時間。
《要是未曾相遇就好了》描述一位備受矚目的韓國音樂劇導演在台灣邂逅天才鋼琴少女，兩人陷入熱戀，然而這段戀情竟伴隨著噩夢與接連詭異事件，甚至捲入駭人命案，驚悚元素與浪漫愛情的交織下，將呈現強烈懸疑氛圍與情感張力 ，更多主演名單將於後續公開。
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