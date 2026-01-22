Super Junior抵達高雄了！ 粉絲擠爆小港機場接機

南韓人氣男團Super Junior自1/23起將一連三天在高雄巨蛋開唱，此次成員們分成2批來台，始源、利特、東海、銀赫、藝聲與厲旭已經在今（22）天下午搭機抵達小港機場，大批粉絲早早在現場等待守候，看到男神們現身，現場氣氛瞬間沸騰！

成員們開心和粉絲打招呼、互動。圖／台視新聞

Super Junior從去年開始展開20週年巡演，其實要不是演唱會，現在很少能看到他們合體，所以粉絲都相當珍惜成員們合體的活動，早已規劃好從北中南來到高雄集合，做好應援準備，要給成員們在高雄難忘的回憶。

高雄／陳緗淇 責任編輯／陳盈真

