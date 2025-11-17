Super Junior最終場！ 粉絲無人機應援 成員感動淚崩

Super Junior在大巨蛋舉行的20周年紀念演唱會。（圖／翻攝自IG@superjunior）





Super Junior在大巨蛋舉行的20周年紀念演唱會，16日來到最後一天，粉絲為了給成員們驚喜，砸重金請來60架無人機，秀出SJ等字樣，讓成員感動到落淚。而演唱會圓滿結束後，Super Junior也直奔燒肉餐廳慶功，吸引大批粉絲到場。

一片藍海上無人機升空，排出SJ 25 ELF等字樣，伴隨粉絲歌聲，讓Super Junior成員們不斷驚呼。Super Junior成員：「那邊也有。」

SuperJunior20周年紀念演唱會連續3天在大巨蛋舉行，16日來到最後一天，粉絲為了給SJ驚喜，砸下重金請來60架無人機，10位專業攝影前來應援，讓成員們感動到落淚。Super Junior成員利特：「我們接受過很多應援，這個是完全沒想到的。」

Super Junior成員東海：「因為太不好意思了，比起我們能給大家的，粉絲們給的更多，所有很抱歉無法再說什麼。」

演唱會瞬間被滿滿感動氛圍包圍，Super Junior也成為首組在大巨蛋獲得無人機應援表演的韓團，演唱會圓滿落幕後，成員直奔餐廳慶功。東海一下車，露出帥氣笑容揮手，他腳上有舊傷，結束演唱再度把護膝戴上去，讓粉絲心疼不已，後頭包括銀赫圭賢等，都陸續到場，利特還特別把口罩摘下，親切打招呼。

不過愛吃麻辣鍋的始源並沒有現身韓式燒肉餐廳，截稿前藝聲希澈也沒出現，讓現場粉絲笑說，他們該不會是轉戰吃火鍋吧。不管是演唱會還是慶功餐廳，SJ都吸引大批粉絲到場，顯見他們在台灣的高人氣。



