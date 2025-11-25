Super Junior演唱會東海項鍊是什麼牌子？珍珠＋LV標誌、雙層疊戴，價格、超美細節一次帶你看
Super Junior連續三天的演唱會結束後餘熱未消，再一次把「乾淨帥」發揮到極致的李東海也是許多粉絲們回味的熱門片段，不過想必「欸噗（ELF，Super Junior粉絲名）們最想找的單品應該就是東海脖子上那條珍珠與金屬交疊的項鍊吧？本篇編輯幫你們找到了！
Super Junior東海項鍊是這一條
東海這次的舞台造型中，無論是美式街頭感的背心造型，或是拿著玫瑰出場的黑色深V襯衫中，脖子上戴著同一款珍珠＋金屬疊搭的雙鍊飾品，再加上東海帥氣又乾淨的美顏，有一股剛中帶柔的氛圍感。
項鍊來自Louis Vuitton的飾品系列
這款珍珠雙鍊來自路易威登本季推出的飾品系列，項鍊以兩排層疊的珍珠及銀色金屬珠飾為主體設計，細節上飾有Monogram花卉圖案及LV標誌在其中，項鍊末端的可調節鏈帶也綴有精巧的LV Logo吊飾，是一款男女很適合配戴的款式。
相似款推薦
Pearlock項鍊採用二合一設計，以兩個LV標誌掛鎖及鑰匙連結金色金屬鏈帶與珍珠串，既可以是短項鍊，也可以是分別配戴的手鍊。
Lady LV項鍊以金色金屬雙項鍊設計，Monogram花卉圖案及LV標誌吊飾上綴以閃亮的水晶，很適合為日常造型加入奢華元素來搭配。
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
