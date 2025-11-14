Super Junior登大巨蛋被3萬粉震驚 希澈喊「我回來了」全場應援超狂

韓國男團Super Junior登臺北大巨蛋開唱。（圖／讀者提供）





韓流帝王Super Junior出道20週年，以9人完整體展開《SUPER SHOW 10》巡迴演唱會，今（14日）開始一連3日在臺北大巨蛋開唱，是首個登上大巨蛋的男團，讓利特、厲旭、東海和銀赫都都表達了E.L.F.（粉絲名）坐滿了大巨蛋的感動，利特更是首段TALKING幾乎全部用吼的，而回歸大隊演出的希澈，喊出「我回來了」更是讓整個大巨蛋的E.L.F.尖叫聲震耳欲聾。

從出道曲〈Twins (Knock Out)〉開唱一連帶來6首夯曲後，Super Junior成員也激動的和大家自我介紹，神童表示自己本來想要調配體力慢慢來，但看到滿場的E.L.F.真的太激動，高喊：「E.L.F.好棒！」而厲旭更是激動詢問：「怎麼會來這麼多人？你們都是我們的粉絲沒錯吧？」表示自己真的有嚇到，雖然才剛開始就已經流很多汗。

東海表示自己真的緊張，一開始就感到發抖好像要哭了，最後也不多說，直接送出飛吻表達自己的激動；始源用中文直呼：「太不像話了！」對於三天他被大巨蛋全部售完也很激動，期待E.L.F.都能喜歡演出，並享受在其中；圭賢喊出「大家好！你們現在收看的是」時，全場E.L.F.高喊「圭賢」，他也自豪的表示自己是「台灣觀光大使圭賢」，對於E.L.F.坐滿大巨蛋也表達了驚訝。

這次回歸大隊並登上演唱會舞台的希澈，剛自我介紹全場近3萬E.L.F.自發高喊應援：「莎朗嘿呦（我愛你）金希澈，牛奶皮膚金希澈」，讓他也用中文表示：「我回來了！」不過看著提詞機直接講的他，也笑說其實自己不知道什麼意思，而9人更是牽手一起喊出：「我們回來了！」

銀赫才自我介紹後，就被成員調侃「今天很多老婆」，還透露媽媽有來，讓銀赫笑說要介紹老婆們給媽媽， 成員們也說銀赫是「花心鬼」，而銀赫對於坐滿大巨蛋的E.L.F.，表示：「這份感動真的讓我不知道該講什麼」，接著和各層樓粉絲打招呼，並表示會好好將演出帶給大家。

而利特更是激動的高喊：「台灣！！我回來了！我是利特」，表示真的有被嚇到，對於SUPER JUNIO能在大巨蛋演出，現場坐滿了E.L.F.，「韓國藝人首次在台北大巨蛋3天都賣完，我們正在經歷這一切，我們並不是出道第2年，是出道20週年完成了這一切，這歷史性的一瞬間，你們聽的到我的聲音嗎！？要從腳的地方，聲音這樣上來！台灣！準備好了嗎？」全場也是揮動手燈，讓大巨蛋藍海閃耀。



