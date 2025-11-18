Super Junior終場出動60台無人機應援 韓網大讚！利特深夜直播超感動

韓國人氣男團Super Junior在台北大巨蛋舉行演唱會，粉絲們在最後一場精心準備了無人機排字應援活動，成功在夜空中排出「SJ」、「ELF」（粉絲名稱）和愛心等符號，震撼全場。這場創新的應援活動讓Super Junior成員們深受感動，成員銀赫更是當場落淚。此次粉絲應援活動規模盛大，除無人機外還包含手幅、排字翻轉、燈光排字等多項活動，粗估總投入金額高達百萬元。

Super Junior大巨蛋演出最後一天的無人機應援感動國內外粉絲。（圖／讀者提供）

在E.L.F.的歌聲陪伴下，60台無人機在台北大巨蛋上空編織出令人驚嘆的圖案，這場精心策劃的應援活動讓Super Junior全體成員驚訝不已。無人機在夜空中排出「SJ」、「ELF」和愛心等符號，成為演唱會的一大亮點。成員銀赫被這份心意深深打動，當場落淚。另一位成員東海則在演出中許下想去杜拜的願望。

一位粉絲在接受電話採訪時表示，許多人都感動落淚，因為Super Junior已走過20年的演藝生涯，一路走來相當不容易。這場無人機應援活動也引起韓國網友熱烈討論，他們大讚台北大巨蛋場地氣派，並稱讚台灣粉絲的應援活動不斷推陳出新，無人機表演尤其震撼。韓國網友們紛紛表示「粉絲太厲害」、「好棒」、「赫宰（銀赫）哭得一塌糊塗」、「果然台灣ELF的應援最強」。

每次Super Junior在台灣演出，粉絲們都會自發組成「應援團隊」策劃各種活動。一位應援小幫手在受訪時解釋，他們的想法其實很單純，只是因為場地特別大或需要較多人力參與，才會策劃如此大規模的活動。她提到，除了無人機表演外，還有「場佈組」和「機動組」，總計動員近600至700人參與這次應援活動。

利特在結束演出後開直播訴說心聲。（圖／翻攝YouTube）

在三天的演唱會期間，粉絲們準備的應援項目豐富多元，包含手幅、排字翻轉、燈光排字等多項活動，粗估總投入金額約百萬元。Super Junior隊長利特更是特別開設直播，表示自己「活到現在，第一次有人為他做這種事」，忍不住流下感動的淚水。這場雙向奔赴的愛不只感動了Super Junior成員和粉絲，就連非粉絲的旁觀者也為之動容，見證了偶像與粉絲之間真摯的情感連結。

