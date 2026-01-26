SUPER JUNIOR結束高雄巨蛋演唱會 今早8成員離台「藝聲續留台灣」
韓流天團SUPER JUNIOR迎來出道20週年，23日起在高雄巨蛋連唱三天，湧入超過3萬名粉絲，8名團員今（26）天早上搭乘7點的班機返回韓國，大批歌迷清晨就在機場外守候，目送偶像搭機。
韓流天團SUPER JUNIOR迎來出道20週年，23日到25日在高雄巨蛋一連三天的演唱會，場場爆滿，吸引海內外超過3萬名粉絲，帶動港都強勁的「演唱會經濟」效益。
歡唱過後，26日早上8名團員現身機場，準備搭乘7點05分的班機返回韓國，天還沒亮，高雄小港機場外早已聚集大批粉絲，穿著大衣在外頭守候，有的人還特地準備公仔和照片興奮等待，因為心心念念的偶像今天早上要搭機離開台灣了。
粉絲清晨頂低溫送機。圖／台視新聞
SUPER JUNIOR專車現身，希澈、神童、圭賢、始源以及銀赫等人陸續下車，不忘跟遠處前來送機的粉絲揮手道別，展現親和力，26日早上7點SUPER JUNIOR八名成員先行返回韓國，藝聲則在下午才會搭機離開，出道20週年再度來到台灣，連三天開唱帶給粉絲滿滿回憶。
始源（上）、希澈（下黑白外套）和團員們一同離台。圖／台視新聞
高雄／楊明融 責任編輯／張碧珊
