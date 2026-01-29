SUPER JUNIOR藝聲台語告白高雄粉絲 一句「閣再來看你」感動萬人

記者林宜君／台北報導

SUPER JUNIOR出道20週年巡演來到高雄巨蛋，粉絲期待已久的見面時刻，不僅演唱會精彩落幕，更因團員藝聲的一句台語告白，掀起網路粉絲熱淚狂潮，瞬間成為社群焦點。「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道20週年高雄巨蛋演唱會圓滿落幕，團員們紛紛透過社群向台灣粉絲E.L.F.表達感謝。當中，藝聲的貼文意外成為討論焦點，他罕見以台語漢字書寫深情告白：「我一定會想辦法，閣再來看你～」，讓粉絲感動直呼「真的太有心了！」。

藝聲寫下：「高雄，我真愛你～頂擺無法一个人來，實在真傷心，不過這馬用這種方式來到這，感覺真好。我一定會想辦法，閣再來看你～」，貼近日常又自然的用語，傳達了對粉絲的溫暖承諾。（圖／翻攝自藝聲IG）

藝聲在文中回顧此次到訪高雄的心情。他提到，過去曾因個人因素遺憾未能親自造訪台灣，這次透過團體演出再次站上高雄舞台，特別珍惜與粉絲相聚的每一刻。藝聲寫下：「高雄，我真愛你～頂擺無法一个人來，實在真傷心，不過這馬用這種方式來到這，感覺真好。我一定會想辦法，閣再來看你～」，貼近日常又自然的用語，傳達了對粉絲的溫暖承諾。這份深情告白不僅為演唱會畫下溫馨句點，也讓粉絲們在動容之餘感到驚喜。留言區立刻湧入熱烈回應：「完全是台灣人等級！」「我哭了！哇馬愛哩」「不愧是歐爸！真的太有心了！」「哇等哩！哩一定要閣來！」。

