Super Junior連3天攻大巨蛋！9萬人次創韓團紀錄 利特感動落淚

SUPER JUNIOR帶著20周年全新巡演，今（14日）起一連三天登上台北大巨蛋，單場共吸引3萬人次、3天共9萬人次，成為首組登上大巨蛋的韓國男團，創下紀錄，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體。隊長利特一開口就激動大吼：「台北大巨蛋！」隨後看到現場坐滿粉絲，更感動到落淚。

首日晚間8點開場，一登場便帶來出道曲〈Twins (Knock Out)〉，接著又接連表演〈U〉、〈Black Suit〉、〈MAMACITA〉等輕快舞曲，讓全場3萬名E.L.F.（粉絲名）嗨到最高點。成員們開場自我介紹時，紛紛直呼被台灣粉絲陣仗嚇到，厲旭說：「怎麼會來這麼多人啊？是我們的粉絲沒錯嗎？不是整人的吧，真的嚇到。」東海也透露自己一開始就緊張到發抖，「說真的我話都講不出來了，好像快哭了。」

銀赫一開口就嘴甜表示：「今天我來了非常多老婆」，讓全場粉絲尖叫不已，接著更笑說「媽媽這是我的老婆」，他也不忘感謝粉絲：「這份感動大到我不知道要講什麼。」利特更扯開喉嚨搞笑大喊，「台北大巨蛋！我們現在也有被嚇到，竟然SJ可以在這演出，這不是夢，3天賣完！SJ還沒有死去！」

第一部分談話環節結束後，台下3萬人大喊「歡迎回家」，在唱到〈Our Love〉時，現場更閃起一片燈光，粉絲們螢光棒排出「E.L.F.愛心SUPER JUNIOR」照亮大巨蛋。而為與粉絲更近距離接觸，成員更坐上花車繞場，邊唱著〈No Other〉一路上不停與粉絲互動，大家比心、親切揮手打招呼，誠意滿滿，讓全場尖叫不斷，現場氣氛被推向最高潮。

