Super Junior連3日嗨唱大巨蛋！北捷「寵粉到底」疏導措施一次看
即時中心／廖予瑄報導
韓國人氣男團Super Junior今（14）日起至16日，將在台北大巨蛋舉辦20周年世界巡迴演唱會，吸引大批粉絲前往共襄盛舉。台北捷運公司表示，今日演唱會預定結束時間為晚間11時30分，屆時為疏運大批人潮，將視情況在末班車後機動加發列車；並指出，預計在散場後，板南線往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘。
Super Junior自今日起，將在台北大巨蛋舉行為期3日的世界巡迴演唱會。由於演唱會吸引大批熱情歌迷，因此北捷公司也表示，國父紀念館站往頂埔方向末班車原定為凌晨0時22分、往南港展覽館方向原為凌晨0時53分；為加強服務歌迷、寵粉到底，今日晚間台北捷運各路線末班車後視人潮狀況機動派發列車疏運。
此外，配合演唱會進場時間，台北捷運往南港展覽館方向列車，最密班距約3至3.5分鐘；散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最短班距約2.5分鐘，並視實際人潮彈性調整。
為引導參加演唱會的大量人潮，北捷公司也在國父紀念館站設置指揮中心，指派專責指揮官及督導主管即時掌握人潮，並依人潮狀況彈性加發列車，增派人力引導分流，視人潮狀況啟動「月台」、「閘門」、「出入口」3級人潮管制措施。
另外，在鄰近台北大巨蛋5號出口電扶梯上、下乘場，北捷公司也都派有管制人員引導旅客分流，以為維護旅客安；當月台、出入口人潮眾多或演唱會散場人潮抵達前，將視狀況提前停止電扶梯運轉，「提醒旅客電扶梯兩側均可站立，請握緊扶手、站穩踏階，多留意自身安全。」
北捷公司還在國父紀念館出口5連通道處，設有人流顯示面板，讓民眾可以即時透過螢幕了解車站人潮，「顯示面板依通過的人數顯示綠、黃、紅三種燈號；綠色為人潮較少、黃色稍多、紅色則是人潮擁擠」，旅客可依燈號選擇不同動線至相對應的車廂分流、分散候車。
