SUPER JUNIOR重返高雄巨蛋開唱 興奮喊：我們回家了！
這次不用等十幾年，兩年就來了！韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）昨晚（23日）三度在高雄巨蛋開唱，吸引近萬名E.L.F（粉絲官方名稱）到場，還對著他們大喊「歡迎回家」，成員們也在台上回應：「我們回家了！」，揭開三連唱的序幕。
SJ相隔兩年重返高雄，高雄市政府也於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等四大地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，點亮象徵SJ寶藍色燈光，高雄巨蛋站還有成員個人月台以及限定專屬列車，讓E.L.F（官方粉絲名稱）在演唱會前都能沉浸其中。
演唱會以〈Twins〉、〈U〉、〈It's you〉揭開序幕，九位成員使出渾身解禁，神童嘴甜喊「我愛你們」，厲旭看到大家這麼有精神，問大家有信心嗎？東海直接拋出飛吻引爆現場尖叫；藝聲表示「看到大家這樣我就沒遺憾了」；而始源則為自己的感冒像現場粉絲致歉，自責應該要管理好自理，沒想到圭賢竟在旁邊補刀「對對」，讓現場又是一陣爆笑。
圭賢除了秀台語「哇洗圭賢」，還提醒大家「今天是第一天，你們不能累！母湯喔！」相隔多年才來高雄的希澈大喊我愛鼎王，銀赫則唱起他的solo 歌曲〈自體發光寶石美男 (Say My Name)〉，現場也隨即喊起應援；輪到利特時，照慣例先拉長音呼喊「高雄～！」，接著他興奮表示：「我以為台北對我們狂熱，原來高雄也這麼狂熱！聽說從從上週開始不得了，信號燈過馬路就是SUJU的歌詞、地鐵也是SUJU，全部都是SUJU！我回來了！！！」
而每次台灣粉絲的應援都讓SJ成員相當期待，這次也不例外，準備了寫著「到現在只有一點喜歡」與「騙你的，喜歡到停不下來」的應援手幅，利特看到後真心告白：「大家停不下來的喜歡讓SJ可以走到現在，因為大家給我們的愛意我讓我們想要回報，所以送給大家這首歌〈至少還有你〉。結束首場後，SUPER JUNIOR在今、Ｓ明兩天於高雄巨蛋還有兩場演出，門票已經全數售罊，更多演唱會相關訊息可洽主辦單位iMe TW官方社群專頁。
SJ攻大巨蛋開唱！銀赫向媽介紹「台灣老婆們」 希澈吐槽：浪子
台灣E.L.F.辦到了！60台無人機大巨蛋升空 SJ東海再許願「想看杜拜水舞秀」
