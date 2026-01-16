SUPER JUNIOR開唱倒數 高市府祭商圈夜市優惠券 邀全球E.L.F展開城市應援之旅

記者鍾和風/高雄報導

韓國傳奇男團SUPER JUNIOR慶祝出道20週年世界巡演《SUPER SHOW 10》即將於下週五起(1月23日至25日)在高雄巨蛋連唱三天！為了迎接來自全球的E.L.F.，高雄市政府祭出面額50元的「2026商圈夜市優惠券」，樂迷們憑指定演唱會票根即可至捷運左營、美麗島及巨蛋等站點進行兌換，並能馬上用於在地40+處商圈夜市和400+家合作店家消費使用，邀請歌迷粉絲跟隨偶像的足跡，深入探索高雄大街小巷及美食小吃，開啟一場專屬粉絲的城市冒險。

面額50元的商圈夜市優惠券。(圖/高婕)

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，號稱「灶咖男團」的SUPER JUNIOR與高雄情誼深厚，成員多次來台期間，常被粉絲目擊現身高雄街頭，自在享受美食與愜意生活，堪稱最熟門熟路的韓星代表，為了讓更多樂迷朋友也能同步領略港都魅力，高市府持續推出商圈夜市優惠券活動，並精心網羅高雄知名夜市小吃、在地老字號以及人氣話題餐廳等各式店家，打造最完整的美食地圖，相約E.L.F.前來朝聖、打卡偶像同款美食，用味蕾留下專屬於自己的城市回憶。

面額50元的商圈夜市優惠券。(圖/高婕)

人氣早午餐「Yummy呦咪日式手作三明治」，是不少在地人私藏的口袋名單，龔老闆笑著分享，櫃位上琳瑯滿目、繽紛可愛的日式三明治，特別推薦給準備為歐巴們應援、需要快速補充電力的粉絲們，在前往演唱會現場前，歡迎帶著商圈夜市優惠券來「補給」，用這份清爽無負擔的手作美味，開啟一整天的熱情，以滿滿能量迎接最愛的老少年們登場。

面額50元的商圈夜市優惠券。(圖/高婕)

老宅小餐館「魚&吉」闆娘林小姐表示，這次高雄巨蛋迎來SUPER JUNIOR出道20週年的里程碑，絕對是全球E.L.F.不能錯過的重要時刻，為了迎接從各地奔赴而來的歌迷，她們早就準備好進行美食應援，無論是香氣十足的乾拌麵，或是雲朵般的舒芙蕾，「魚&吉」絕對能為粉絲卸下旅途的疲憊，邀請樂迷朋友們帶著商圈夜市優惠券來這裡歇歇腳，在老宅綠意中與店貓共享午後時光，用愉悅的心情迎接這場期待已久的演出。

經發局補充，歌迷們目前持有各款「2025商圈夜市優惠券」的使用期限皆至今（2026）年2月28日，提醒大家看完演唱會後，也別忘了在期限內拿著優惠券，繼續解鎖更多港都美食。另外，手上若還有去（2025）年8到12月演唱會票根，包含2025 FNC BAND KINGDOM、蘇打綠《二十年一刻》、孫燕姿《就在日落以後》、ENERGY《ALL IN 全面進擊》、超犀利趴14、BLACKPINK、郭富城、TWICE、伍佰、AAA頒獎典禮、ACON IN KAOHSIUNG等，且還沒兌換優惠券的粉絲，請務必鎖定1月23日至25日這三天的最後兌換機會，逾期將無法再進行換取，請樂迷們多加留意，別讓粉絲福利悄悄溜走！更多資訊，請隨時關注商圈夜市優惠券官網(https://www.khafterparty.tw/)或經發局粉絲團及IG(@edbkh)。