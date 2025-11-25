Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑肩膀」分享面膜極致保養法





Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！

Super Junior利特保養：極簡保養

出道20年幾乎沒變過！Super Junior隊長利特今日現身台北，親眼見證他的好狀態，整個人幾乎在發光，皮膚閃閃發亮！利特分享自己膚質屬於外油內乾型，崇尚極簡保養也最注重保濕，保養程序只有化妝水→精華→乳液，晚上睡前再加一片面膜，簡單就好不要給肌膚太多負擔，利特說：「保濕沒做好，就容易有乾燥、角質變厚的問題。」

Super Junior利特保養：面膜的極致用法

Super Junior利特保養：面膜的極致用法，Der28 VITERRA F.V.Cv修護面膜圖片來源：造咖編輯Vicky拍攝

利特分享晚上睡前他都會敷一片保濕修護面膜，面膜裡剩下的精華液也不浪費，會拿來擦拭全身，從脖子、肩膀到雙腿都一一擦到，利特表示化妝師還稱讚了他的肩膀很漂亮，現場秀出了發光的肩膀肌膚！

Super Junior利特保養：頭皮也要一起保養

利特強調保養不是只有臉部，還要連頭皮一起保養，每次他保養完臉部肌膚後，都會連頭皮一起按摩，利特說：「上完臉部保養品後，也要記得做頭皮按摩，因為頭皮連帶著臉部肌膚，若沒有將頭皮保養好，臉部肌膚也會顯得鬆垮。」

Super Junior利特保養：半身浴

在高壓的工作中如何維持身體與肌膚的好狀態？利特分享自己的小方法就是「半身浴」，他會泡一分鐘熱水、一分鐘冷水，來回交替好幾次，連續這樣做3天，全身的新陳代謝都會變好，對維持體態和好膚質都很有幫助。

除此之外，利特還分享自己真的很愛台灣，希望有機會能帶家人一起旅遊之外，還夢想在台灣開餐廳、開飲料店，真實深入在地生活，利特也表示自己很感謝台灣粉絲給他的愛與支持，還認證：「在我看來，台灣男生女生都很帥很好看！」

