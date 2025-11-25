Super Junior隊長利特驚喜亮相！大秀「光滑肩膀」分享面膜極致保養法
Super Junior隊長利特驚喜現身台北！為代言品牌出席活動，親切分享自己的保養法～利特不但現場示範如何將面膜用到極致，還秀出了發光的肩膀肌膚引起全場尖叫！
Super Junior利特保養：極簡保養
出道20年幾乎沒變過！Super Junior隊長利特今日現身台北，親眼見證他的好狀態，整個人幾乎在發光，皮膚閃閃發亮！利特分享自己膚質屬於外油內乾型，崇尚極簡保養也最注重保濕，保養程序只有化妝水→精華→乳液，晚上睡前再加一片面膜，簡單就好不要給肌膚太多負擔，利特說：「保濕沒做好，就容易有乾燥、角質變厚的問題。」
Super Junior利特保養：面膜的極致用法
利特分享晚上睡前他都會敷一片保濕修護面膜，面膜裡剩下的精華液也不浪費，會拿來擦拭全身，從脖子、肩膀到雙腿都一一擦到，利特表示化妝師還稱讚了他的肩膀很漂亮，現場秀出了發光的肩膀肌膚！
Super Junior利特保養：頭皮也要一起保養
利特強調保養不是只有臉部，還要連頭皮一起保養，每次他保養完臉部肌膚後，都會連頭皮一起按摩，利特說：「上完臉部保養品後，也要記得做頭皮按摩，因為頭皮連帶著臉部肌膚，若沒有將頭皮保養好，臉部肌膚也會顯得鬆垮。」
Super Junior利特保養：半身浴
在高壓的工作中如何維持身體與肌膚的好狀態？利特分享自己的小方法就是「半身浴」，他會泡一分鐘熱水、一分鐘冷水，來回交替好幾次，連續這樣做3天，全身的新陳代謝都會變好，對維持體態和好膚質都很有幫助。
除此之外，利特還分享自己真的很愛台灣，希望有機會能帶家人一起旅遊之外，還夢想在台灣開餐廳、開飲料店，真實深入在地生活，利特也表示自己很感謝台灣粉絲給他的愛與支持，還認證：「在我看來，台灣男生女生都很帥很好看！」
更多造咖流行媒體報導
其他人也在看
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
宋慧喬妝前靠「這招」秒小臉，超簡單溫差美容法，拯救晨間水腫！
完全看不出來已經邁入4字頭的宋慧喬，她的膚況總是透亮得像自帶柔焦，讓人好羨慕！喬妹不管再忙，每天都會堅持敷面膜，平常會固定在一週中挑 1～2 次使用清潔型面膜，幫助深層代謝老廢物、維持毛孔乾淨；日常保養完成後，她也常加敷一層晚安凍膜，作為睡marie claire 美麗佳人 ・ 13 小時前
2025彩妝保養人氣王！@cosme台日網友票選排行榜出爐
日本最具權威性的美妝排行榜@cosme公開了2025年度排行榜，今年最具話題的「台日共同得賞」特輯，有哪些彩妝保養品得獎，一起來看看~造咖 ・ 1 天前
吃對營養，從內而外抗老！維生素A、B群打造好氣色、好視力
隨著年齡增長，皮膚、視力與新陳代謝都會逐漸下滑，但其實，只要吃對營養，就能從內而外延緩老化。維生素A與多種B群，是維持皮膚健康、促進細胞再生、保持視力與活力的重要關鍵。如果想讓肌膚維持水嫩、眼睛更有精神，這些營養一定不能缺少。 維生素A：提升皮膚代謝、保濕，還能守護視力 維生素A能幫助皮膚代謝、增加保濕能力，進而減緩皺紋生成；同時也是視網膜色素的重要成分，有助維持視力、降低眼睛老化速度。想要皮膚凍齡又擁有明亮雙眼，維生素A與其前驅物質 β-胡蘿蔔素，都是不可或缺的營養來源。 富含維生素A的食物：魚肝油、動物肝臟、蛋黃、牛奶及奶製品；菠菜、胡蘿蔔、南瓜、玉米、番薯、芒果。 維生素B群（B2、B6、B3）：細胞修復、能量代謝、抗老必備 抗老化過程中，身體需要大量新細胞生成，並修補逐漸衰老的組織。維生素B2能協助細胞氧化還原作用，促進皮膚、頭髮、指甲的再生，也能改善「嘴角破、疲勞感」。 維生素B6是胺基酸合成及分解的重要輔酶，能促進脂肪代謝、強化免疫系統，讓人由內而外維持青春活力。 菸鹼酸（B3）則參與能量代謝，是維持皮膚與神經系統健康不可缺少的營養素。 富含B群的食物：豆類、蛋、奶、魚肉、常春月刊 ・ 22 小時前
普發一萬必買專櫃乳霜清單！1萬元上下乳霜推薦10款：La Mer、Dior抗老修護首選
面對歲月與環境的雙重壓力，肌膚彈力與光澤逐漸流失，「抗老乳霜」成為維持膚況穩定的關鍵投資。尤其近期普發一萬，正是入手專櫃頂級乳霜的絕佳時機！本篇嚴選10款1萬元上下的專櫃頂級乳霜，從修護、緊緻、淡紋到保濕，帶妳一次收藏人氣抗老美容清單。bella儂儂 ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 15 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前