Super Junior首登大巨蛋！Day1狂唱經典歌曲 銀赫：老婆在哪裡？

韓國人氣男團Super Junior首次登上台灣大巨蛋舉辦演唱會，成為首個在此舉辦專場的韓國男團。首場演出吸引約3萬名粉絲到場，成員們獻唱多首經典歌曲如《Mr. Simple》、《Mamacita》及《Sorry, Sorry》等，更特別準備中文歌曲《至少還有你》回饋台灣歌迷。現場氣氛熱烈，銀赫更在台上大喊「老婆在哪」引起陣陣尖叫，後台則準備了鼎王、雙月等多樣台灣美食，讓成員們補充體力。

Super Junior成員希澈終於來台灣開唱。（圖／民眾提供）

Super Junior在台灣大巨蛋的首場演唱會於14日晚間盛大登場，吸引近3萬名粉絲到場支持。當熟悉的《Mr. Simple》旋律響起，全場歌迷不自覺跟著節奏擺動，形成一片絕美燈海。演唱會中，成員們輪流用中文向台灣歌迷打招呼。成員希澈感受到現場熱情，表示觀眾非常多，聲音在場內迴響，並開心地說他回來了。

除了帶來《Mamacita》、《Sorry, Sorry》等經典歌曲外，Super Junior還特別準備了一首中文歌《至少還有你》，展現他們標準的中文發音，顯示成員們為了台灣粉絲下足了功夫練習。現場最令粉絲瘋狂的莫過於銀赫突然在台上大喊「老婆！老婆在哪？在哪？」，引發全場歌迷一陣尖叫。

始源心心念念的鼎王直接進駐大巨蛋後台。（圖／翻攝自farglory_creative IG）

銀赫愛吃的油麵也來到大巨蛋了。（圖／翻攝自farglory_creative IG）

讓圭賢讚聲連連的雙月也力挺SJ大巨蛋演唱會。（圖／翻攝自farglory_creative IG）

主辦單位在後台準備了豐盛的台灣美食犒賞辛苦的成員們。這些美食包含始源最喜愛的鼎王、圭賢來台必吃的雙月，以及銀赫曾點名過的油麵。成員們回到後台後立即享用美食，並透過表情貼圖分享他們的滿足心情。

接下來Super Junior還有兩天的演出，他們將繼續以精彩的表演與台灣歌迷共度美好時光，創造難忘的回憶。

