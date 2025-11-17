Super Junior高雄巨蛋演唱會 11/21會員、11/23全面開賣！時間地點、售票時間、票價座位一次看

中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）

自由時報 ・ 1 天前