Super Junior高雄巨蛋演唱會1/24、1/25登場！時間地點、售票時間、票價座位一次看
SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》高雄巨蛋場次售票資訊出爐！SJ高雄演唱會將於1/24、1/25一連兩天在高雄巨蛋登場，此次演唱會開放三階段售票，11/21 官方會員預購，需於11/3~11/5完成登記、11/22 永豐金證券專屬快閃優先購、11/23 全面開賣，官方售票系統為拓元。繼11月即將到來的台北演唱會之後，高雄的粉絲們也可以準備搶票，與SUPER JUNIOR歡慶20周年！這次巡演將是完整體演出，之前因身體原因缺席的金希澈也確定會參與巡演，對台灣E.L.F.們意義重大！SJ高雄演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
👉Super junior演唱會三階段拓元搶票攻略！官方會員登記？永豐優先購資格？事前準備一次看
SJ高雄演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
演出地點：高雄巨蛋
主辦單位：iMe TW
SJ高雄演唱會｜售票時間
【官方會員預購】
登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59
購票連結：拓元售票
預購詳細公告請看Weverse網站：https://weverse.io/superjunior/notice/31377
【永豐金證券專屬快閃優先購】
售票時間：2025/11/22（六）12:00～18:00
購票連結：拓元售票
注意事項：
(1) 永豐金證券證券戶驗證：於指定購票時間內，在驗證頁面輸入由永豐金證券發送的10碼優先購票序號，方可進入購票。
(2) 付款方式：購票付款限使用永豐銀行信用卡VISA、MasterCard、JCB（無法使用AE、大來卡、銀聯卡），且購票前請確認信用卡額度是否足夠。
(3) 每人每場單筆訂單限購2張，每個序號限購2張，可支援行動裝置購票。
(4) 優先購票序號一經購票2張即不可重複使用，敬請妥善保管。
(5) 數量有限，售完為止。
【全面開賣】
售票時間：2025/11/23（日）12:00
購票連結：拓元售票
注意事項：
(1) 開演前7天開放取票。
(2) 每人每場限購2張，一筆訂單上限2張（含官方會員優先購階段＋永豐金證券專屬快閃優先購＋一般售票階段之總購買數量。）
(4) 本場演出預售和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。
【實名制相關規定】
演唱會開賣前幾日，務必完成拓元售票的會員註冊與認證，且務必「確認」會員相關資料是否正確及完整，有空格及缺字將影響您的入場，如有疑問請提早寄信聯繫拓元客服。
每位會員每場次限購2張，同筆訂單不可跨場訂購，可支援行動裝置購票。
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。同筆訂單的其他張票券，請於10分鐘內，謹慎輸入完整且正確的入場者姓名，須與個人證件完全一致，一旦送出便無法修改，演出日於各驗票口皆會查驗。
同一場次，若有第二筆以上訂單，第一張票券仍會自動帶入購票會員的姓名，且無法修改，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。如果同一筆訂單中有不同票價，第一張票券系統會自動帶入購票會員的姓名，無法提供票價和座位的挑選和修改，建議不同票價請分開訂票。
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。
請特別注意，如需退票僅能整筆訂單退票，不能只退單張票券。
演出當日於各驗票口，將會核對每張票券上印製的姓名是否與持票者本人及其證件皆相符，請務必攜帶『票面姓名本人有效、且附照片之個人證件正本』，台灣人士請攜帶：身分證、健保卡、駕照擇一；非台灣人士的外籍人士請憑護照作為核驗之依據，非上述有效證件恕無法受理。
SJ高雄演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
座位圖：
SJ演唱會｜必聽熱門歌單
《Show Time》
《Mr. Simple》
《SORRY SORRY》
《Bonamana》
《No Other》
《MAMACITA》
《Sexy, Free & Single》
《One More Time》
《Devil》
《Black Suit》
（影片來源：SMTOWN YouTube，若遭移除請見諒）
更多演唱會懶人包：
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
