Super Junior高雄巨蛋演唱會1/24、1/25登場！時間地點、售票時間、票價座位一次看

SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》高雄巨蛋場次售票資訊出爐！SJ高雄演唱會將於1/24、1/25一連兩天在高雄巨蛋登場，此次演唱會開放三階段售票，11/21 官方會員預購，需於11/3~11/5完成登記、11/22 永豐金證券專屬快閃優先購、11/23 全面開賣，官方售票系統為拓元。繼11月即將到來的台北演唱會之後，高雄的粉絲們也可以準備搶票，與SUPER JUNIOR歡慶20周年！這次巡演將是完整體演出，之前因身體原因缺席的金希澈也確定會參與巡演，對台灣E.L.F.們意義重大！SJ高雄演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。

👉Super junior演唱會三階段拓元搶票攻略！官方會員登記？永豐優先購資格？事前準備一次看

注意事項： (1) 永豐金證券證券戶驗證：於指定購票時間內，在驗證頁面輸入由永豐金證券發送的10碼優先購票序號，方可進入購票。 (2) 付款方式：購票付款限使用永豐銀行信用卡VISA、MasterCard、JCB（無法使用AE、大來卡、銀聯卡），且購票前請確認信用卡額度是否足夠。 (3) 每人每場單筆訂單限購2張，每個序號限購2張，可支援行動裝置購票。 (4) 優先購票序號一經購票2張即不可重複使用，敬請妥善保管。 (5) 數量有限，售完為止。

注意事項： (1) 開演前7天開放取票。 (2) 每人每場限購2張，一筆訂單上限2張（含官方會員優先購階段＋永豐金證券專屬快閃優先購＋一般售票階段之總購買數量。） (4) 本場演出預售和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。

演唱會開賣前幾日，務必完成拓元售票的會員註冊與認證，且務必「確認」會員相關資料是否正確及完整，有空格及缺字將影響您的入場，如有疑問請提早寄信聯繫拓元客服。

每位會員每場次限購2張，同筆訂單不可跨場訂購，可支援行動裝置購票。

每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。同筆訂單的其他張票券，請於10分鐘內，謹慎輸入完整且正確的入場者姓名，須與個人證件完全一致，一旦送出便無法修改，演出日於各驗票口皆會查驗。

同一場次，若有第二筆以上訂單，第一張票券仍會自動帶入購票會員的姓名，且無法修改，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。如果同一筆訂單中有不同票價，第一張票券系統會自動帶入購票會員的姓名，無法提供票價和座位的挑選和修改，建議不同票價請分開訂票。

一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。

請特別注意，如需退票僅能整筆訂單退票，不能只退單張票券。