Super Junior高雄巨蛋確定加場 搶票時間、資訊出爐

Super Junior明年高雄巨蛋演唱會確定加場。（圖／翻攝自iMe TW臉書）





南韓天團Super Junior上個月連3天在台北大巨蛋開唱，共吸引約9萬E.L.F.（粉絲名）到場支持，他們原訂將在明年1月24日、25日唱進高雄巨蛋，沒想到今（16）日主辦單位無預警宣布加場的好消息。

Super Junior隊長利特先前在直播時曾說溜嘴，透露「高雄開3場」，主辦單位今天就宣布好消息，將於1月23日加開一場，讓E.L.F.一連三天都可以與偶像度過，至於搶票時間及售票資訊，主辦單位也公布了。

在售票時間方面，主辦特別說明，加場售票不另外開放E.L.F. Membership (GL) 官方會員登記。會員預購於22日晚上7點至23日下午3點59分開放；一般售票則於23日晚間7點後開賣，全場實名制，預估又會造成一波搶票潮。

Super Junior高雄巨蛋宣布加場。（圖／翻攝自iMe TW臉書）

Super Junior高雄巨蛋宣布加場。（圖／翻攝自iMe TW臉書）



【更多東森娛樂報導】

