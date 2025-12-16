Super junior高雄演唱會加場售票！12/22官方會員優先購、12/23 全面開賣 拓元搶票練習、事前準備一次看

出道20年人氣依舊屹立不搖的韓團SUPER JUNIOR帶著二十週年巡演《SUPER SHOW 10》，1/24、1/25一連兩天在高雄巨蛋開唱，今（12/16）再宣布加場，從1/23開始連唱三天！SJ高雄演唱會加場售票將分兩階段販售，12/22 開放官方會員優先購（需於11/3~11/5登記，不開放另外登記）、12/23 全面開賣，官方售票平台為拓元售票系統，千萬不要購買來路不明的票券，以保障自己的權益喔！以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！

👉Super Junior高雄巨蛋演唱會1/23~1/25登場！時間地點、售票時間、票價座位一次看

【事前準備】

一、馬上筆記搶票時間

SJ高雄演唱會加場搶票分兩階段，若有購買SJ官方會員(Weverse)並且在11/3~11/5完成登記，即可在第一階段 12/22 晚上7點搶票；接著就是 12/23 晚上7點全面開賣。以上階段購票平台皆為拓元售票。加場售票官方會員優先購階段，不開放另外登記，所以只有上次有登記的粉絲可以以「官方會員預購碼」購買。以下將分階段詳細說明購票流程。

❣️第一階段：官方會員優先購

1. 加入Weverse並成為SUPER JUNIOR official Fanclub “E.L.F.” membership(GL)的有效會員，且會員資格需持續有效至購票登記截止為止。

2. 必須在上次登記時（11/3~11/5）完成登記，不開放另外登記（光是有買會員，沒有登記也是沒用的喔）。

👉登記說明頁面：https://weverse.io/superjunior/notice/31377

輸入與身份證相同的姓名，申請完成後在【活動申請紀錄（이벤트 신청내역）】中確認，路徑為【我的社群（나의 커뮤니티）】👉SUPER JUNIOR👉右上角三個點點（우측 상단 점 3개 버튼）👉【活動申請紀錄（이벤트 신청내역）】

SJ演唱會官方會員優先購。（截自Weverse網站）

Ｑ＆Ａ時間

Ｑ：拓元會員帳號要與Weverse註冊帳號的電子信箱一樣嗎？

Ａ：不用，可使用手上任一拓元帳號購入。

Ｑ：Weverse登記完後要做什麼？

Ａ：

(1) 確認你的會員資格有效期限，根據說明需有效至購票登記截止為止，但保險起見，小編建議續到演唱會結束！

(2) 先打開記事本將E.L.F. Membership (GL)的 「Membership number」，也就是在拓元買票時需要的「官方會員預購碼」複製起來存好，注意包含所有英文字母和數字，且中間請勿留任何空格。

Ｑ：一個會員帳號可以買幾張票？

Ａ：每人每場限購2張。

Ｑ：付款方式？

Ａ：信用卡付款。

Ｑ：購票流程？

Ａ：註冊／登入拓元售票會員👉進入SJ售票頁面👉點選立即購票👉輸入「官方會員預購碼」👉開始購票

❣️第三階段：全面開賣

這個階段只需要擁有拓元會員帳號，即可參加購票。以下將教學拓元搶票技巧完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式等。

Super Junior即將在11／15、16日連續兩天唱進臺北大巨蛋再創傳奇。（圖／遠雄創藝提供）

二、拓元會員註冊、完成手機驗證、確認會員資料

SJ演唱會官方售票平台是拓元，除了官方會員優先購「登記」是在Weverse上進行外，購票行為皆是在拓元售票系統上完成，所以一定要先擁有拓元會員帳號，拓元可透過Facebook或Google註冊，記得註冊後填寫會員資料並完成手機驗證，方可以獲得購票的資格。

進入拓元售票首頁，點選右上角【會員登入】

拓元搶票攻略：會員註冊。（圖／截自拓元售票網站）

選擇Google或Facebook帳號登入

拓元搶票攻略：會員註冊。（圖／截自拓元售票網站）

頁面跳轉，輸入Google或Facebook密碼申請會員

點選右上角【會員帳戶】→【會員資料】填寫會員基本資料（包含國籍、姓名、證件字號、性別、生日），並完成手機號碼驗證。

拓元搶票攻略：會員資料驗證。（圖／截自拓元售票網站）

拓元搶票攻略：會員資料驗證。（圖／截自拓元售票網站）

拓元搶票攻略：會員資料驗證。（圖／截自拓元售票網站）

注意事項：

本次演唱會採實名制售票，務必確認會員資料是否正確。

選定之會員帳號， 經手機號碼驗證完成後無法更換 ，請務必謹慎選定常用帳號。

一個證件號碼僅可綁定於一個會員帳號 ，不可多個會員帳號共用一個證件號碼。

一個手機號碼僅可綁定於一個會員帳號 ，不可多個會員帳號共用一個手機號碼。

會員基本資料一旦送出，就不能自行修改。

三、研讀座位圖和票價

SJ高雄演唱會辦在高雄巨蛋，要選哪一區的座位、視野如何，建議大家可以在社群平台上搜尋其他辦在高雄巨蛋的演唱會，參考各位前輩的建議，尤其最擔心買到視線遮蔽區，目前售票頁面公布紅220、橙207、橙509，視線可能有遮蔽。購票前需注意！最高價位$6,680包含SOUNDCHECK，其餘票價不包含福利。記得搶票前確認自己要的票價和票區代號，最好準備前三順位寫在紙上，搶票時才不會因為第一順位沒了而驚慌，請馬上根據順位搶下去！

演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340

視線遮蔽區： 紅220、橙207、橙509

座位圖：

Super Junior高雄巨蛋演唱會座位圖。（圖／iME TW）

四、確認購票規則與付款方式

搶票前建議詳讀SJ演唱會購票相關規定，以下為讀者抓重點，

每人每場限購2張→含官方會員優先購階段＋永豐金證券專屬快閃優先購＋一般售票階段之總購買數量 預購不保證座位排號及序號一定優於正式開賣，數量有限售完為止。 本場演出預售和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。 全場實名制售票，每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。 一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。 如需退票僅能整筆訂單退票，不能只退單張票券。 付款方式僅限信用卡（VISA、MasterCard、JCB卡、銀聯卡，無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠。

五、付款方式

付款方式僅限信用卡 （VISA、MasterCard、JCB卡、銀聯卡，無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠。

進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。

拓元搶票攻略：信用卡付款。（圖／截自拓元售票網站）

ATM虛擬帳號付款：若是刷卡失敗轉ATM付款，請至【訂單查詢】確認付款資訊，最重要的是要在繳款期限內完成付款，訂單才算成立。

拓元搶票攻略：ATM虛擬帳號付款。（圖／截自拓元售票網站）

【搶票SOP】

一、進入購票頁面

透過主辦單位臉書連結或拓元首頁Banner、【節目資訊】或【搜尋節目】都可查找想購買的演唱會活動。

SUPER JUNIOR高雄巨蛋演唱會購票連結👉 拓元售票

拓元搶票攻略：節目資訊搜尋。（圖／截自拓元售票網站）

進入售票頁面，點選【立即購票】（若為多場次，請確認欲購買的場次日期）

※搶票小技巧：將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面開始購票，現省3秒。

👉https://tixcraft.com/activity/game/25_sjkh

拓元搶票攻略：立即購票。（圖／截自拓元售票網站）

二、優先購、座位選擇、輸入驗證碼

預購那兩天，按下立即購票後會跳出視窗。官方會員優先購需要輸入你的SUPER JUNIOR official Fanclub “E.L.F.” membership(GL)會員編號，共11位數，包括所有大寫英文字母及數字，且中間請勿留任何空格（例如：XX123456789）；永豐金證券戶優先購則是要在此階段填入永豐金證券發送的10碼優先購票序號。建議先開一個記事本，把會員編號和序號等資訊貼上去，搶票開始前1分鐘複製起來準備。

拓元搶票攻略：輸入官方會員預購碼或信用卡卡號驗證優先購資格。（圖／截自拓元售票網站）

輸入正確後會進入【座位選擇】頁面，售票首日只開放【電腦配位】，所以你只要選擇票區→選擇張數→輸入驗證碼→勾選同意（以上步驟速度要快！）

拓元搶票攻略：座位選擇。（圖／截自拓元售票網站）

※搶票小技巧：提前將輸入法改為英文，輸入不分大小寫！推薦大家可以搜尋驗證碼練習網頁多多練習。

※抓重點 👉驗證碼皆為小寫英文，要用小寫來判斷字母，並且都是4碼，此外e和c、h和d容易混淆、l一定是L小寫不會是大寫I。

拓元搶票攻略：數量選擇、驗證碼。（圖／截自拓元售票網站）

三、確認購買資料、付款方式

圈圈轉完之後如果順利進到確認資料頁面，那已經等於成功了一大半，只要在10分鐘內確認資料、付款方式、取票方式，就會依您的選擇跳轉至信用卡付款頁面或虛擬帳號的資訊。

拓元搶票攻略：10分鐘內填寫資料。（圖／截自拓元售票網站）

最後不管選擇怎麼付款，都要記得到右上角【會員帳戶】→【訂單查詢】，確認訂單狀況是否付款完成，才算大功告成！

拓元搶票攻略：最後一步確認訂單狀態。（圖／截自拓元售票網站）

四、拓元取票方式

拓元售票系統有五種取票方式，但每個節目的取票方式及系統服務費設定不同，請詳閱購買節目頁面的【購票提醒】，本場SUPER JUNIOR演唱會為【7-11 ibon取票】。

開放取票日期為該場次 開演前7天 。

2026/01/23（五）場次，開放取票日期為 2026/01/16（五）起。

2026/01/24（六）場次，開放取票日期為 2026/01/17（六）起。

2026/01/25（日）場次，開放取票日期為 2026/01/18（日）起。

至訂單查詢查看取票資訊，方可至7-11 ibon取票。

取票時每筆將酌收$30手續費，於7-11超商門市付款時以現金方式支付。

SJ高雄演唱會搶票攻略，拓元取票方式。（圖／截自拓元售票網站）

五、拓元退票方式

如果要走到退票這步的話，記得先詳閱該節目頁面的【退票說明】，通常狀況下若因個人因素需要退票者，每張票券酌收票面金額5%手續費，相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內。

此外購票後(不含購票當日)三日內才能退票，第四日起即不接受退票申請；如購票日距活動日不足三日，請於活動開始前完成退票申請。

請特別注意，如需退票僅能整筆訂單退票，不能只退單張票券。

SJ高雄演唱會搶票攻略，拓元退票方式。（圖／截自拓元售票網站）

【拓元搶票技巧－Check清單】

確認網速、開啟中原標準時間網頁。 最好是用電腦搶，手機為輔。 搶票成功的基本還是網速和手速，可搜尋網速檢測器網頁測速，確認網路穩定；手速的部分，可以先練習輸入驗證碼以及神人製作的搶票練習網頁，在網路上都可以找到資源。 用IOS系統搶票記得關閉鍵盤的【自動修正】功能，不然輸驗證碼時被修正你會發瘋！路徑：設定→一般→鍵盤→自動修正。 使用電腦搶票時請盡量只留拓元和中原標準時間兩個分頁，用手機搶的話也請先關掉其他視窗。 可嘗試先清除瀏覽器cookie，據傳可以提升瀏覽器速度，但記得清完之後要重新登入拓元官網會員！也有人說使用EDGE瀏覽器會比較快，但小編建議還是用習慣的瀏覽器比較不會手忙腳亂。 提前列好心中理想票區順位，最好列前三或更多，以防進入座位選擇時沒看到第一想要的票區，猶豫就會敗北，提前準備好第二、第三順位有備無患。 拓元售票系統的購票網頁，點進Banner會進入該場演唱會的資訊頁，再按下「立即購票」，才會出現日期場次，此時可以將網址的「detail」改為「game」，會直接抵達日期場次頁面，直接開始購票，現省3秒。 於「整點」重新整理購票頁面，不要為了搶快在59分就點下去，那就真的輸在起跑點上了！ 所有資料（會員預購碼、序號、信用卡資訊）都要先儲存複製在記事本上，以便快速貼上。 在系統轉圈圈位時請耐心等候，千萬不要隨便按重整，如此一來就等於重頭來過，直接被退到隊伍的尾端！就算顯示已售完也不要重整，重複按確定、送出，都還有機會撿到釋出的票券。 因為填寫資料的時間是10分鐘，搶票開始後30分鐘通常每10分鐘都會有些票掉出來，還有售票後1小時是ATM虛擬帳號截止時間，這幾個時間點有等有機會！

Super Junior有大批粉絲。（圖／遠雄創藝提供）

有票噴霧加持！！！

以上就是拓元搶票攻略與小技巧，希望能幫助所有想要見到偶像的歌迷和粉絲們，事前準備都完成後，有空可以多上拓元網站熟悉動線，偷偷用其他場次練習一下流程，然後多做好事累積買到票的運氣，或者花點時間去拜拜請月老幫幫忙，牽起你和偶像見面的紅線！祝福所有想要票的讀者都能如願以償、心想事成！

👁️‍🗨️防詐小提醒：

拓元售票不會以電話或簡訊主動聯繫消費者處理重複扣款或信用卡問題，亦無使用Line帳號提供客戶服務。如您接獲可疑來電，請勿提供任何個人資訊，也請勿依照其指示操作，以免受騙。

‼️如需確認訂單狀況，請至拓元售票官網的【訂單查詢】頁面，或透過客服信箱「聯繫我們」與拓元聯繫。

