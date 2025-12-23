Super Junior高雄演唱會加場 1/23~1/25高雄巨蛋開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看
SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》高雄巨蛋場次宣布加場，1/23、1/24、1/25一連三天開唱！加演場次將開放兩階段售票，12/22 官方會員預購，限上次售票已登記的粉絲，不另開放官方會員登記；12/23 全面開賣，官方售票系統為拓元。繼11月即將到來的台北演唱會之後，高雄的粉絲們也可以準備搶票，與SUPER JUNIOR歡慶20周年！這次巡演將是完整體演出，對台灣E.L.F.們意義重大！SJ高雄演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
👉Super junior演唱會三階段拓元搶票攻略！官方會員登記？永豐優先購資格？事前準備一次看
SJ高雄演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/01/23（五）20:00 #加場
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
演出地點：高雄巨蛋
主辦單位：iMe TW
SJ高雄演唱會｜1/23加場售票時間
【官方會員預購】
登記時間：加場售票不另開放E.L.F. Membership (GL) Pre-sale (Weverse)官方會員登記
售票時間：2025/12/22（一）19:00～2025/12/23（二）15:59
購票連結：拓元售票
預購詳細公告請看Weverse網站：https://weverse.io/superjunior/notice/31377
【全面開賣】
售票時間：2025/12/23（二）19:00
購票連結：拓元售票
注意事項：
(1) 開演前7天開放取票。
(2) 每人每場限購2張，一筆訂單上限2張（含官方會員優先購階段＋一般售票階段之總購買數量。）
(4) 本場演出預售和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。
【實名制相關規定】
演唱會開賣前幾日，務必完成拓元售票的會員註冊與認證，且務必「確認」會員相關資料是否正確及完整，有空格及缺字將影響您的入場，如有疑問請提早寄信聯繫拓元客服。
每位會員每場次限購2張，同筆訂單不可跨場訂購，可支援行動裝置購票。
每筆訂單的第一張票券，系統會自動帶入購票會員的姓名，且不得修改。同筆訂單的其他張票券，請於10分鐘內，謹慎輸入完整且正確的入場者姓名，須與個人證件完全一致，一旦送出便無法修改，演出日於各驗票口皆會查驗。
同一場次，若有第二筆以上訂單，第一張票券仍會自動帶入購票會員的姓名，且無法修改，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。如果同一筆訂單中有不同票價，第一張票券系統會自動帶入購票會員的姓名，無法提供票價和座位的挑選和修改，建議不同票價請分開訂票。
一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正或補填姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。
請特別注意，如需退票僅能整筆訂單退票，不能只退單張票券。
演出當日於各驗票口，將會核對每張票券上印製的姓名是否與持票者本人及其證件皆相符，請務必攜帶『票面姓名本人有效、且附照片之個人證件正本』，台灣人士請攜帶：身分證、健保卡、駕照擇一；非台灣人士的外籍人士請憑護照作為核驗之依據，非上述有效證件恕無法受理。
SJ高雄演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,680（含SOUNDCHECK）／$6,280／$5,680／$4,680／$3,680／$2,680／一般身障票 $2,840／輪椅身障票 $1,340
座位圖：
SJ演唱會｜必聽熱門歌單
《Show Time》
《Mr. Simple》
《SORRY SORRY》
《Bonamana》
《No Other》
《MAMACITA》
《Sexy, Free & Single》
《One More Time》
《Devil》
《Black Suit》
（影片來源：SMTOWN YouTube，若遭移除請見諒）
SJ高雄演唱會｜售票時間
【官方會員預購】
登記時間：2025/11/03（一）13:00～2025/11/05（三）12:59
售票時間：2025/11/21（五）12:00～2025/11/21（五）23:59
購票連結：拓元售票
預購詳細公告請看Weverse網站：https://weverse.io/superjunior/notice/31377
【永豐金證券專屬快閃優先購】
售票時間：2025/11/22（六）12:00～18:00
購票連結：拓元售票
注意事項： (1) 永豐金證券證券戶驗證：於指定購票時間內，在驗證頁面輸入由永豐金證券發送的10碼優先購票序號，方可進入購票。 (2) 付款方式：購票付款限使用永豐銀行信用卡VISA、MasterCard、JCB（無法使用AE、大來卡、銀聯卡），且購票前請確認信用卡額度是否足夠。 (3) 每人每場單筆訂單限購2張，每個序號限購2張，可支援行動裝置購票。 (4) 優先購票序號一經購票2張即不可重複使用，敬請妥善保管。 (5) 數量有限，售完為止。
【全面開賣】
售票時間：2025/11/23（日）12:00
購票連結：拓元售票
注意事項： (1) 開演前7天開放取票。 (2) 每人每場限購2張，一筆訂單上限2張（含官方會員優先購階段＋永豐金證券專屬快閃優先購＋一般售票階段之總購買數量。） (4) 本場演出預售和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位。一般售票隔天即開放自行選位。
💠更多演唱會懶人包：
● TWICE演唱會：11/22 高雄世運主場館開唱
● NCT DREAM演唱會：12/6 台北大巨蛋開唱
● ZEROBASEONE演唱會：12/6 台北小巨蛋開唱
其他人也在看
Super junior高雄演唱會加場售票！12/22官方會員優先購、12/23 全面開賣 拓元搶票練習、事前準備一次看
出道20年人氣依舊屹立不搖的韓團SUPER JUNIOR帶著二十週年巡演《SUPER SHOW 10》，11/15、11/16一連兩天來到台北大巨蛋開唱！SJ演唱會將分三階段販售，8/28開放官方會員優先購（需於8/20～8/22登記）、8/29國泰世華CUBE卡友優先購、8/30全面開賣，官方售票平台為拓元售票系統，千萬不要購買來路不明的票券，以保障自己的權益喔！以下就為尚不熟悉各階段搶票流程以及拓元搶票技巧的讀者們整理完整攻略，從會員註冊、座位選擇到搶票練習、付款方式、取票方式、退票方式，讓搶票更順利，祝福大家都能成功見到自己喜歡的偶像！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 4 個月前 ・ 發起對話
教唱天后楊惠絜席開80桌 為病逝癌母獻唱惹淚崩
美魔女教唱天后楊惠絜在音樂領域上，春風化雨20年，20日晚上在彰化舉辦「星光璀璨2025公益演唱會」，現場席開80桌，吸引不少粉絲同歡。而19日也是楊惠絜51歲生日，她更帶領專業歌手學生，一同為公益獻唱，用愛傳唱。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026高雄櫻花季12/23優先購、12/24 ibon全面開賣！SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR…卡司、票價一次看
2026高雄櫻花季將於3/13~3/15登場！今年卡司陸續公布，韓星包括SUPER JUNIOR-D&E、HIGHLIGHT、VIVIZ、WENDY、BOYNEXTDOOR等，還有一組韓流巨星待公布！此外還有日本歌手ALI以及多組台灣卡司將分三天接力開唱！2026高雄櫻花季門票將於12/23開放中信卡友優先購、12/24 ibon售票系統全面開賣！2026高雄櫻花季時間地點、演出卡司、節目時間表、票價、座位圖一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
高雄跨年全面戒備！陳其邁下令：實兵演練
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文，日前在台北捷運北車站、中山商圈丟擲煙霧彈後，隨機襲擊路人，自己則在警方追捕後墜樓身亡，總共造成4死11傷的悲劇，震驚全國。由於年末適逢聖誕、跨年等多項大型活動...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 7
北捷隨機攻擊阿沁很痛心所以要記得愛 金泰亨是真的嗎有嚇到
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】聖誕節前夕，金曲製作人阿沁發起「記得愛聖誕公益活動」，集結火焰創造教育集團互傳媒 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 48
阿信重摔親曝傷況！合體F3開唱「向朱孝天道謝」 1用詞網大讚：很體面
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。22日迎來最終場卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。好在他很快恢復狀態回到台上並提起朱孝天，一段真摯的話語被網友大讚「很體面」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 32 分鐘前 ・ 15
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 70
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 1 天前 ・ 134
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 395
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 3
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 2 小時前 ・ 185
「5種最耐餓食物」曝！研究：第一名是白麵包的3倍
很多人減重就敗在餓。食安專家韋恩（楊世煒）表示，問題未必在於吃得不夠，而是吃到「不耐餓」的食物。他表示，研究指出，5種「最有飽足感」的食物，由高到低分別為水煮馬鈴薯、魚類、燕麥、豆類與扁豆、橘子與蘋果。減重者應選擇飽足感高的食物，才能長期飲食控制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 6