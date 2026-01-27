SUPER JUNIOR高雄演唱會第2天！全場應援「YA」成一片

SUPER JUNIOR在高雄巨蛋一連舉辦3場演唱會。（讀者提供）

韓流帝王SUPER JUNIOR（簡稱SJ）歡慶出道20週年舉辦的「SUPER SHOW 10」演唱會，23日起連續3天在高雄巨蛋登場，第二天演出途中，台下齊聲喊出「YA！」成員們先是一愣，隨後跟著模仿，瞬間台上台下YA成一片，藝聲還爆笑把「YA」和自己名字的發音結合。

談話橋段中，神童坦言自己抵達高雄時其實相當疲累，但一站上舞台就感受到粉絲給予的能量，厲旭則笑說，氣氛熱烈到讓他一度以為是最後一場演出，也希望大家接下來繼續全力應援，東海注意到台下寫著「守護哥哥們走的每一條盛開花路」的應援手幅，向各樓層揮手致意，表示能清楚感受到大家的心意。

聊到近況，希澈笑說剪不剪頭髮要「自己決定」，銀赫自信表示中文對他來說不難，不過在挑戰繞口令時當場卡關。利特見狀忍不住吐槽團員是不是太興奮，也提到這次來到高雄，聽說城市裡不少地方都能聽到SJ的歌，讓他留下深刻印象。始源依舊在感冒狀態下完成整場演出，不忘叮嚀大家注意身體

SUPER JUNIOR演唱會，除了精彩的唱跳舞台外，笑料百出的談話橋段也是一大亮點。（讀者提供）

演出來到後半段，〈BONAMANA〉登場時，希澈在台上伸手拉開利特的襯衫，銀赫在後方遮住雙眼，始源也加入互動，台上台下笑聲不斷，跳到代表作〈Sorry, Sorry〉時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，銀赫隨即對觀眾送出飛吻，讓全場尖叫聲四起。

安可時，台下齊聲喊出「SU・PER・JU・NI・OR」，並配合人體波浪。成員換上高雄限定周邊T再度登台，獻唱〈MARRY U〉，最後一句「你願意嫁給我嗎？I do」由神童接棒完成，圭賢最後用中文向粉絲致意，演唱會在〈FINALE〉與二安〈Wonder Boy〉中畫下句點。明晚還有最後一場演出。

