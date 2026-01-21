SUPER JUNIOR高雄開唱 承億酒店應援寶藍燈海 粉絲打卡送專屬飲品

高雄市政府串聯城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」主題企劃，承億酒店也加入應援行列以代表 Super Junior 的寶藍色燈光點亮高雄四大地標。（朱窈慧翻攝）



韓團SUPER JUNIOR為慶祝出道20週年進行世界巡演《SUPER SHOW 10》，將於1月23日至25日連續三天在高雄開唱，高雄市政府觀光局也串聯城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」主題活動，從即日起至演唱會最後一天，以寶藍色燈光點亮城市四大地標，為粉絲打造專屬應援氛圍。





承億酒店也加入應援行列，除了酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋換上寶藍色新裝，24樓高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮寶藍燈光。POOL BAR現場更設置Super Junior演唱會意象大型投影，營造沉浸式體驗；而在27樓BAR KAO拍照打卡的粉絲，還可獲贈限量應援飲品「SUPER 10」。

高雄市政府觀光局表示，結合國際偶像演唱會與城市地標光影裝置，不僅帶動觀光，也展現高雄作為南台灣文化娛樂重鎮的魅力。透過此次活動，希望讓遊客在欣賞國際級演出之餘，體驗高雄夜間城市風景與特色飯店服務，提升城市品牌能見度，也鼓勵民眾安排更多在地觀光行程。

