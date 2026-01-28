SUPER JUNIOR 20週年在台灣舉辦展覽會!

SUPER JUNIOR 出道 20 週年，將於農曆春節期間在台北舉辦展覽會。圖片來源：欣象多媒體提供

為紀念席捲全亞洲的傳奇K-pop男團SUPER JUNIOR出道20週年，20週年紀念展將於農曆春節期間在台北舉辦。

本次展覽佔地約百坪，以「秘密特工 SUPER JUNIOR」為主題，是一場大型體驗式展覽，回顧了Super Junior的發展歷程。

購買周邊商品滿額有贈小卡。圖片來源：欣象多媒體提供

展覽運用了象徵組合20週年音樂作品的豐富視覺元素，並設有互動任務區、迷你遊戲區、特色拍照區和台灣專屬周邊商品區，只在台灣站獨家販售，讓參觀者沉浸於Super Junior的旅程之中。

台灣專屬周邊商品。圖片來源：欣象多媒體提供

2025年，傳奇男團SUPER JUNIOR迎來成軍20週年。為紀念這段橫跨世代的音樂與青春旅程，2026年台灣將隆重舉辦《SUPER RECORDS》，邀請所有樂迷與粉絲重返那段與他們一起成長的時光。

此次宣傳將結合社群、媒體、線上線下多元渠道，逐步揭曉特展亮點與主題概念，打造一場全方位參與的紀念盛典，內容也將陸續曝光，敬請期待！

展覽門票已於1月22日中午12點起透過線上售票網站klook發售。

詳情請關注「SUPER RECORDS」官方社群：https://reurl.cc/laKKX9

購票平台：klook 售票網 https://reurl.cc/5b9EG7

展出地點：新光三越 A9 9樓展示廳

