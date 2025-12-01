Super King超市主打國際化食材 華人：性價比高

南加州超市選擇眾多，不少華人居民習慣在不同通路間比價，尋找兼具新鮮度與合理價格的購物選擇。近期在社群平台上，有愈來愈多討論指向主打中東與國際食材的連鎖超市Super King，認為其蔬果實惠、品項多元，具備高性價比特點。Super King在南加州設有多家分店，記者於11月25日選擇走訪位於艾塔迪那（Altadena）的門市，了解其受關注原因。

世說新聞團隊

Super King成立於1980年代，是南加州在地成長的連鎖品牌，提供中東、地中海、美式及亞洲等多國食材，強調「高品質、合理價格」，並接受婦幼營養券（WIC），對依賴補助的家庭頗具吸引力。因補貨快速、標價透明、品項完整，長期累積穩定客層。

此次走訪的分店鄰近華人聚集的亞凱迪亞與巴沙迪那市，位置便利、買氣旺盛。不少民眾推著一車食材離店，賣場內人流持續。入口設有大型蔬果區，水果與蔬菜陳列整齊、色澤新鮮、標價醒目；沿線可見肉品、海鮮與熟食區，從牛、雞、羊肉到各式起司、橄欖與熟食皆有販售。賣場中段的國際食材區種類豐富，涵蓋中東香料、亞洲醬料與拉美乾貨；周邊另設有乳製飲品、堅果、零食與酒類區，日常採買與宴客所需皆能一次備齊。

Super King的價格一向是其最大賣點之一。蔬果多維持在親民區間，例如橙子每磅0.49美元、梨子不到1美元，石榴1.99美元；蔬菜如花菜每磅1.29美元、蘑菇兩袋3美元，與多家主流超市相比明顯具價格優勢。堅果與乾貨也是許多華人特別關注的品類，多數品項每磅低於6美元，例如南瓜子4.49美元、腰果5.99美元。中東與地中海料理常用的香料也以接近批發價出售，每包約2.49美元，種類多、分量足，換算後單價比大多超市都更具競爭力。

肉品方面，Super King的牛肉品項多具USDA認證，在品質有基本保障的同時，價格也維持實惠，例如燉牛肉每磅5.99美元、三角肉每磅6.99美元。雞肉價格同樣親民，多數部位皆低於每磅2.5美元。此外，店內也販售雞翅尖、雞肝、牛肚等較少見的部位，選擇多元，能滿足部分華人家庭對食材的偏好。

此外，近期流行的中東巧克力與甜點也能以較實惠的價格購得；店內設有獨立的酒類專區，從葡萄酒到烈酒品項完整，價位相較連鎖美式超市更具彈性。Super King每周發布促銷單張，整理最新折扣，方便民眾挑選當周優惠。

巴沙迪那居民華人董女士表示，她時常到Super King採買。「東西真的很新鮮，在平價超市裡算是品質比較好的，性價比很高。」她說，尤其是蔬果、肉類、堅果與香料，「種類多、補貨快、買起來方便」，因此成了她固定造訪的採購地點之一。

