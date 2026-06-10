Suunto 運動智慧錶實測：Vertical 2、Race 2 依不同需求強化設計
市面上的運動智慧錶很多，但真正有自己風格的品牌其實不算多。源自芬蘭的 Suunto，一直是少數兼顧設計感與功能性的代表。它不只外型有辨識度，在功能完整度與續航表現上，也一直維持很成熟的水準。這次在台灣新推出的 Vertical 2 與 Race 2，雖然同樣都屬於運動智慧錶，產品定位卻切得很清楚：Vertical 2 偏向長途探險，Race 2 偏向競賽與高強度訓練。
Suunto 這源自芬蘭的品牌，原意就是方向，產品一開始就與戶外、探險有緊密連結。即使市場上的運動智慧錶愈來愈強調日常通知、語音助理或多媒體功能，Suunto 依然很明顯把重心放在耐用性、戶外環境適應力，以及長時間活動中的可靠性。這樣的產品思路，也讓它一直維持一種很鮮明的性格。
而在台灣市場的 Suunto OUTDOOR 系列，是由一直帶來對未來科技想像與新型態生活方式產品的 WitsPer 智選家獨家代理 ，引進全系列 Outdoor 產品，其中包含目前最新的 Vertical 2 與 Race 2。就如一開始所說的，兩款產品雖然都是運動智慧錶，但差異不是單純把價格拉開，而是直接對應不同運動型態。對使用者來說，這反而更好理解，因為選擇重點不再只是誰比較貴，而是誰更適合自己的運動節奏與使用情境。
不同運動風格 各自闡述外觀硬體特色
Suunto 這兩款錶在設計上都有一種一致的北歐簡潔感，線條不花俏，整體偏工具感，也比很多強調視覺張力的運動智慧錶更耐看。不過如果真的把 Vertical 2、Race 2 分開來看，就會發現它們的差異不只在定位，也很明顯反映在外觀與硬體設計上。
Vertical 2 旗艦探險錶
Vertical 2 最有旗艦探險錶的樣子，49 x 49 x 13.3 mm 的尺寸，手上這款為不鏽鋼版，重量大約 87 g，另外也有鈦合金版，約 72 g 的重量。戴上手的存在感很明顯，也更有那種戶外裝備的強悍感。
當然不只外觀強悍，錶面採用藍寶石水晶玻璃，搭配玻璃纖維強化聚醯胺錶殼，搭配不鏽鋼或鈦金屬錶圈。更讓人放心的是，它還通過高溫、鹽霧、低氣壓等軍規測試，並具備 100 m 防水能力，面對刮擦與極端氣候時也更讓人放心。
它配備 1.5 吋 LTPO AMOLED 螢幕、466 x 466 解析度與最高 2000 nit 亮度，在戶外強光下判讀更有優勢。
它還支援 L1 + L5 雙頻 GNSS，最多可同時連接 32 顆衛星，並具備免費離線地圖、熱力圖路線規劃、Climb Guidance 爬坡指引，以及數位羅盤、氣壓高度計、GPS 高度計與 FusedAlti 等完整戶外感測器，還能提供暴風雨警報、日出日落時間與海平面氣壓等資訊。再加上雙頻多星定位最高 65 小時、日常使用最高 20 天續航，整體很明顯就是為長途探險與高強度戶外環境而來。
實測 Vertical 2 續航力真的很驚人，在經歷連續 9 天強度實測，其中有包含多次的 GPS 運動紀錄與每日的睡眠偵測，沒想到居然還有 36% 電量，對於熱愛戶外冒險的朋友，更可以把重要的探險資訊交給它負責。
Vertical 2 的實體按鍵非常實用，使用上超直覺，螢幕上都會有一目了然的按鍵指引，讓你在戶外配戴手套時，也能透過三按鍵快速操作。它還加入了按鍵長按快速功能啟動鍵，把最常用最需要的功能配置在上面，可以不用費心尋找功能快速啟用。
Race 2 競賽與訓練取向更鮮明
有別於 Vertical 2 的戶外探險工具感，Race 2 更偏向競賽運動與訓練，同樣配備 1.5 吋 LTPO AMOLED 螢幕，解析度維持 466 x 466，並支援 L1 + L5 雙頻 GNSS、32 GB 儲存空間與免費離線地圖，該有的戶外底子其實沒有少。
Race 2 最有感的差異，就是在整體佩戴感和操作邏輯。49 x 49 x 12.5 mm 的機身，手上的不鏽鋼版約 75 g，另外還有鈦合金版則是 65 g。畢竟結合競賽訓練，在厚度與重量都比 Vertical 2 更俐落，也更貼近訓練型運動錶的節奏。
它同樣配備三按鍵，其中一個結合旋轉錶冠設計，這功能非常好用，在流汗、手濕，甚至越野跑途中沾到泥土時，操作依然相對直覺，不會太依賴觸控。
Race 2 除了雙頻定位與離線地圖，它也支援 Climb Guidance、熱力圖路線規劃，以及超過 115 種運動模式。健康與訓練面則補上 Suunto Coach、Suunto ZoneSense、HRV、VO2max 與乳酸閾值檢測等數據，對於平常有固定課表，或是對訓練強度掌握比較講究的人來說，Race 2 的方向其實很明確，就是要把戶外能力保留下來，同時把訓練效率做得更完整。
運動實測
在運動偵測部分，Vertical 2 與 Race 2 都支援超過 115 種運動模式。這次測試會以跑步、步行與游泳為項目進行，這三個項目兩個錶款都支援，也是日常大家最常進行的運動，使用錶款為 Vertical 2。
跑步
在戶外跑步或步行時，都會以 GPS 來偵測路徑、距離與速度，因為 Vertical 2 支援 L1 + L5 雙頻 GNSS，最多可同時連接 32 顆衛星，整體的訊號接收速度相當快，把模式開啟後幾秒鐘就連上 GPS，大幅縮短運動前等待時間。
運動時可以設定提醒，例如配速、心率負荷、配速，另外還有好用的虛擬配速員，讓你可以更輕鬆知道目前的進度。完成跑步後還會偵測恢復狀態，可以列入訓練評估使用。
跑步後的資料，都會同步到 Suunto App 中，包含基本的時間、速度與配速…等等。附帶一提，路線紀錄非常準確，幾乎沒有偏移的現象發生，GPS 定位十分精準。
除了基本資料外，對於跑者更重要的功率、生理數據與跑步技術評估也非常完整。像是步幅與步頻，可以讓你評估是否與日常表現相當，另外還有最大攝氧量、EPOC 後燃效應、熱壓力指數…等等，都可以作為運動表現的數據。
步行
前面提到跑步與步行都有很多資料可以作為運動間的提醒，像是燃脂監測器，就可以知道目前運動是不是可以有效燃脂。
安全位置卡則是讓你在郊區登山或健行時，有著更明確的出發點資訊，可作為返航的資訊。
其中最重要的就是離線地圖，建議入手 Vertical 2 與 Race 2 後，就可以先將台灣離線地圖下載到手錶上。下載方式非常簡單，先將手錶連到家中 Wi-Fi 後，再點選 Suunto App 中的地圖，就可以看到下載地圖選項。
因為台灣地圖資料相對龐大，需要花一點時間，就放著讓它下載即可。
下載後，在任何需要 GPS 定位的運動中，就可以看到軌跡搭配地圖的畫面，對於有登山需求的朋友，這非常重要，如果你也經常到國外旅行，也可以利用這地圖與路線返航功能，讓你深入陌生環境時，可以找到回到原點的路線。
步行的運動資訊大致與跑步相同，都能完整提供運動所需要的資料。
游泳
Suunto Vertical 2 與 Race 2 都具備 100 公尺的防水等級，也內建了深達 10 公尺的浮潛深度計功能，可進行潛水使用。
游泳前有個小設定要注意，內建泳池長度為 25 公尺，是一般室內泳池的距離，如果是大一點的泳池會到 50 公尺，這時候就需要重新設定。
游泳期間實體按鍵就非常好用，直接按壓按鈕就可以在每趟休息時確認成績，完全不需要觸控操作，每一趟折返時都會記錄配速與心率。當完成游泳後，除了在錶面可以確認這次運動的完整資料外，在手機上也會同步。
Suunto App 中除了基本的距離、心率與配速外，還有對於游泳效率很重要的指標，也就是滑水距離與 SWOLF，滑水距離就表示每一次划水前進的距離。而 SWOLF 就是單趟划水次數與花費時間總和，數字越低表示效率越好，以選手級的 SWOLF 來說，在 25 公尺泳池，最低可達 30 以下，而我的 SWOLF 達 62 ，就是屬於入門級。
日常健康偵測 與運動偵測同樣有感
在談日常健康偵測之前，先看一下這兩款手錶的健康感應器。Suunto Vertical 2、Race 2 都內建整合式腕部光學心率感測器，支援全天候心率監測，還採用了重新設計的心率感測器硬體，搭配更平整的背板設計，讓手錶能更緊密貼合手腕，進一步提升心率與血氧量測的穩定度。兩款產品也都支援血氧濃度偵測，除了能用在日常健康追蹤之外，在攀登或高海拔環境中，也能結合高度資訊來觀察血氧適應狀態。
除了運動紀錄之外，Suunto 這兩款手錶在日常健康偵測上其實也很完整。最基本的部分包含步數、卡路里消耗與每日活動目標，讓使用者可以快速掌握一天的活動量是否達標。
心率追蹤也不只是單純顯示當下數字，而是會記錄每日最低心率，以及日常活動期間的心率與卡路里燃燒率，讓身體狀態的變化更容易被看見。
睡眠追蹤的完整度也不錯，不只會記錄睡眠持續時間、就寢時間與半夜清醒的時間，還會進一步拆分深層睡眠、淺層睡眠與 REM 等睡眠階段，並提供睡眠品質分數、睡眠期間平均與最低心率，以及睡眠 HRV 等資料。這些資訊不一定每天都要逐項研究，但對於平常有固定運動習慣，或是正在觀察恢復狀態的人來說，會很有參考價值。
另外像壓力與恢復狀態，也是 Suunto 日常健康偵測裡很重要的一塊。透過全天候 HRV、壓力與恢復狀態監測，以及每日資源水平這類指標，可以更進一步了解當天的身體能量儲備與恢復情況。再加上兩款手錶都具備日常血氧偵測與全天候腕式整合心率功能，整體來看，它們不只是單純的運動錶，也能作為平常管理身體狀態的輔助工具。
Suunto App 讓使用體驗更完整
在運動實測時，有簡單帶到跑步、步行與游泳結束後的資料都會同步到 Suunto App，不過實際用下來，Suunto App 的角色其實不只是拿來看單次運動紀錄而已，而是把日常健康、訓練分析、路線規劃與第三方平台整合在一起，變成整體體驗裡很重要的一環。
先從日常健康來看，像是步數、卡路里、睡眠、心率與壓力恢復狀態，都可以在 App 中用更完整的圖表與趨勢方式檢視。手錶本身適合快速查看當下資訊，但如果想回頭看最近幾天的活動量變化、睡眠品質是否穩定，或是 HRV 與恢復狀態的長期表現，App 的整理方式就明顯更完整。這也讓手錶不只是運動時才拿出來用，而是真的能融入每天的生活節奏。
在訓練分析上，Suunto App 提供資料相當實用。像跑步後同步進去的資料，不只會看到基本的距離、時間、配速與心率，還能進一步看到訓練負荷、恢復狀態與其他生理指標。對於平常有固定訓練習慣的人來說，這種整理方式很重要，因為真正有意義的不是單看今天跑了多少，而是最近的訓練量有沒有穩定累積、身體恢復是否跟得上、訓練強度是不是落在合理區間。
另一個很值得多聊的重點，就是路線規劃。對 Vertical 2 與 Race 2 這種支援離線地圖的手錶來說，Suunto App 幾乎就是地圖功能的重要延伸。可以先在手機或平板上看熱力圖，找熱門路線，或者刻意避開人潮比較多的區域，再搭配 2D、3D 地圖顯示去理解地形與高低起伏。等到路線確認後，再同步到手錶，出門時就能直接搭配離線地圖與導航功能使用。
Vertical 2、Race 2 該怎麼選
回到最實際的問題，Vertical 2、Race 2 運動智慧錶該怎麼選？
如果你重視的是長續航、離線地圖、雙頻定位、戶外導航，以及一支能從跑步一路陪你用到健行、游泳，甚至更長時間戶外活動的手錶，那 Vertical 2 會是最完整的答案。它不是最輕，也不是最偏競賽取向，但整體工具性最強，特別適合把戶外使用放在第一順位的人。
如果你的運動型態更偏向越野跑、鐵人三項，或是平常很在意訓練效率、配戴靈活度與操作節奏，那 Race 2 會更有吸引力。它保留了完整的戶外能力，但在厚度、重量與操作方式上都更貼近競賽型運動錶，對有固定課表的人來說會很有吸引力。
後記
整體看下來，Suunto 這次推出的 Vertical 2 與 Race 2，並不是單純用不同價位去切市場，而是很明確地做出不同節奏的產品。Vertical 2 對應的是長途探險與戶外耐用性，Race 2 對應的是競賽與高強度訓練。
而從這次實際以 Vertical 2 進行跑步、步行與游泳測試的感受來看，最讓人印象深刻的，還是在戶外使用時的完整度。尤其當離線地圖、雙頻定位、實體按鍵與續航一起搭配起來時，它的價值就不只是規格漂亮，而是真的能在日常訓練與戶外活動中派上用場。再加上 Suunto App 把整套資料整理與路線規劃補得很完整，會讓這兩款手錶的體驗不只停留在本體，而是變成一套更完整的運動生活工具。
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