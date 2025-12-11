SUZUKI復古風新車「並列雙缸」 王陽明成首位車主

SUZUKI推復古風重機，但配備全升級。（圖／TVBS）

日本車廠紛紛推出懷舊風格新車型，搶攻復古重機市場！SUZUKI以初代T500為靈感，打造全新並列雙缸引擎車款，不僅外型復古，性能更上一層樓。新車導入智慧電控系統，油箱容量增加2.5公升，續航力延長至393公里，讓藝人王陽明躍躍欲試，有望成為全台第一位車主。面對Triumph、Yamaha、Honda接連推出性能優異的新車型，市場競爭日趨白熱化！

SUZUKI瞄準懷舊情懷，在重機市場推出外形酷似初代T500的復古款新車，打造全新市場。這款焦糖金色澤的車款，不僅外觀復古，還具備現代化性能。SUZUKI另一款新車則融入GS1000賽車靈魂，前方設計有整流罩。這些新車型配備並列雙缸引擎，提供出色的低轉速扭力，搭配高剛性車架和KYB懸吊，有效降低震動等不適感，並導入全新電控智慧系統。

王陽明搶買新重機，成為全台首位車主。（圖／TVBS）

SUZUKI台鈴工業董事黃威廉表示，這款車更生活化，屬於全新市場，公司傾向開闊新市場的方向進行。為了提升使用體驗，新車配備了新型鋰電池，在低溫充電時間從原本4.2小時縮短5分鐘，油箱容量增加2.5公升，使續航力延長到393公里。

競爭品牌也積極推出新車型應對市場。Triumph的Trident 660 2025年改款車型搭載660cc直列三缸引擎，電控系統全面升級，增加彎道ABS、進退快排和定速巡航功能。Yamaha的MT-07則主打極度輕量化設計，而Honda的CB750 Hornet則強調優異的加速延伸性。

專家建議新手不應該光看「外表」選手，應該以低cc數車款開始，比較好駕馭。（圖／TVBS）

重機經營同業全國促進會理事長洪鉅順建議，年輕初學者應從低排氣量車款開始。他認為黃牌重機在馬力控制和駕馭上較為容易，大多數年輕騎士也會選擇黃牌街車。適合新手的車款包括Honda的CB500、Yamaha的MT-07以及街車CL500，這些車型排氣量較小，座位高度較低，更容易上手。雖然跑車型外觀帥氣，但騎乘姿勢較為趴臥，控制難度較高，建議新手先避開。根據數據顯示，11月份大型重機掛牌數達1142輛，Honda憑藉CB650R和Rebel500的穩定交車量排名第一，Yamaha和Kawasaki分別位居第二和第三。值得注意的是，Suzuki新車掛牌數也達到58輛，顯示重機市場仍有發展空間，各車廠正積極推出新產品爭取市場份額。

