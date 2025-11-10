SUZUKI 台鈴工業「DR-Z 全台首發開箱大典」 車界第一次！車主親開箱見證愛車誕生榮耀瞬間

▲台鈴DR-Z開箱。

【記者 高鐿玲／台北 報導】SUZUKI 於總公司盛大舉辦 「DR-Z 全台首發 開箱大典」，邀請首批 15位車主與全台 15 位經銷商齊聚一堂，共同見證 SUZUKI 經典車系 DR-Z4S 與 DR-Z4SM 的正式誕生。

這場活動創下車界首例，由車主親自開箱，開啟新車誕生儀式的創舉。當車主親自開箱、嶄新的 DR-Z 映入眼簾的瞬間，全場響起熱烈掌聲與歡呼。車主們難掩激動與喜悅的神情，紛紛拿出手機記錄這歷史性的一刻，那一瞬間，不只是交車，更是屬於 SUZUKI 騎士的榮耀時刻。

最純正的日本工藝

從開箱、組裝校對到品質檢驗，每一道工序皆嚴格遵循日本原廠標準作業流程，由通過 SUZUKI 認證的專業技師現場示範操作。整個過程充分展現 SUZUKI 對品質控管的嚴謹態度與細節堅持，也讓車主近距離感受「日本工藝的靈魂」。

許多車主表示，能親眼見證自己的愛車由自己親自「開箱誕生」，是難以忘懷的體驗，更深刻體會 SUZUKI 對每位擁有者的用心與誠意。

雙版本並進 掀起越野與滑胎熱潮

自 6 月 25 日媒體發表會登場以來，DR-Z 以「日本原裝進口 × 林道越野與街道滑胎雙重魅力」席捲全台。開放訂購後僅一分鐘即售罄 100 台早鳥名額，後續訂單更突破 300 台，成為 2025 年最受矚目的重機新星。

DR-Z4S 以強悍懸吊與輕量化車身征服山道，DR-Z4SM 則以靈活操控與俐落姿態穿梭街道。SUZUKI 台鈴工業持續透過媒體試乘會、冒險之道活動與全台試乘體驗，展現兩款車型的全面魅力；而本次開箱大典，更凝聚 SUZUKI騎士之間的熱血信念，讓「SUZUKI 車主」成為榮耀象徵。

「不只是交車，而是故事的開始」

SUZUKI 台鈴工業董事黃威廉表示：「DR-Z 不只是一台車，它象徵 SUZUKI對騎士精神的敬意。我們希望讓每一位車主都能感受到，從親自開箱的那一刻起，屬於自己的騎士故事正式啟程。」

活動現場除了安排完整的導覽路線與試乘體驗外，也特別舉辦車主大合照儀式，留下每一張滿是笑容與自豪的畫面。這場開箱大典，讓車主不只親眼看到「一台車是怎麼誕生的」，更真切感受到 SUZUKI 對他們的重視與用心，這不只是一場活動，更是一段屬於車主與 SUZUKI 之間的溫暖記憶。（照片記者高鐿玲翻攝）