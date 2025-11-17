自由時報

SUZUKI 土城旗艦店開幕 ALLGRIP × MIZUNO 跨界車曝光

SUZUKI (金鈴汽車)新北市土城旗艦店今天開幕，占地近500坪，是北台灣規模最大的 SUZUKI 新世代據點之一，整體設計導入 SUZUKI 全球最新CI規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍。(記者楊雅民攝)
SUZUKI (金鈴汽車)新北市土城旗艦店今天開幕，占地近500坪，是北台灣規模最大的 SUZUKI 新世代據點之一，整體設計導入 SUZUKI 全球最新CI規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕SUZUKI (金鈴汽車)新北市土城旗艦店今天開幕，占地近500坪，是北台灣規模最大的 SUZUKI 新世代據點之一，整體設計導入 SUZUKI 全球最新CI規範，以簡潔俐落的線條與充足的自然採光，營造出開放且現代感十足的氛圍。

土城旗艦店展示區以「GO UNIQUE，探索你的可能性」為主題，陳列 SUZUKI 全車系，包括跨界小車 IGNIS、人氣掀背 SWIFT、冒險休旅 VITARA 都會SUV SCROSS、越野代表 JIMNY及頭家好朋友CARRY等多款車型。

多樣化的車款組合，充分展現 SUZUKI 在都會通勤、家庭、商業用車與休閒越野等不同生活場景中的靈活實力；售後維修中心則採用原廠規格專業檢修設備，由受訓合格的 SUZUKI 技師團隊提供從定期保養到專業維修的全方位服務。

為進一步強化 ALLGRIP系統所代表的冒險與挑戰精神，台灣SUZUKI 汽車也特別與日本頂級運動品牌 MIZUNO 攜手，推出 ALLGRIP × MIZUNO 跨界商品系列。

台灣SUZUKI 汽車表示，ALLGRIP 適時智慧型四輪傳動系統是SUZUKI 工程師在嚴苛的雪地、泥濘山林與崎嶇越野環境中，經過無數次測試與研發的成果，它不只是一項被動的四輪驅動技術，更是一套能「智能控制」的動力控制系統。

MIZUNO長期以來以專業運動科技與追求極致的品牌精神聞名，對性能、品質與不懈追求的信念，與SUZUKI 在汽車領域中的堅持不謀而合，透過跨界合作，讓 ALLGRIP 的精神與生活結合，成為一種能在日常生活中實踐的態度。

