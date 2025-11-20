SWAG不是誰都要！邀約粿粿卻拒收「爭議人物孫生」呼籲1事

女星粿粿（江瑋琳）近日爆出婚變，被丈夫范姜彥豐點名與王子（邱勝翊）有關，兩人之後也坦承「超出朋友界線」。隨著形象重創、工作全面受影響，成人影音平台SWAG看準粿粿的話題性，主動拋出合作橄欖枝，SWAG證實，確實已向粿粿的經紀人寄出合作邀請，目前正等待回覆。回顧該平台過去曾與陳沂、館長（陳之漢）等爭議型網紅合作，被部分網友質疑「誰有爭議就收誰」，不過事實上，平台也並非來者不拒，曾拒收網紅孫生。

孫生因性侵案遭起訴、官司纏身，形象跌落谷底，甚至慘被團體反骨男孩切割。當時有網友建議 SWAG乾脆招募他，但據《中天新聞網》報導，SWAG表示「暫無相關規劃」，並呼籲要尊重異性，等於直接拒絕「收留」孫生。

此外，SWAG 過往也曾向多位爭議藝人伸出援手，日前網紅家寧也曾被平台公開邀請，但始終未回覆。針對這次大動作邀請粿粿，據《鏡週刊》報導，SWAG看中粿粿甜美外表與直播互動等潛力，若粿粿同意，願意提供提供高報酬邀約。

SWAG回應《中時新聞網》表示：「目前我們仍在內部研議不同的合作方向，平台的立場一向是開放不設限，隨時歡迎有想法的創作者來這裡重新定義自己。」

